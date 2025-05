Napoli, addio Conte: Farioli libera il preferito di ADL

I partenopei sperano di poter continuare con il tecnico leccese, ma il suo futuro resta in forte bilico. E al suo posto è pronto un grande nome

Il Napoli ha come priorità lo Scudetto, ma in casa partenopea si guarda con attenzione al futuro. C’è grande attesa per l’incontro tra il presidente ADL e Antonio Conte. Un summit fondamentale per capire meglio il destino del tecnico leccese. La volontà dei partenopei è quello di continuare il progetto che sta dando tante soddisfazioni. Ma la parola definitiva spetterà direttamente all’ex centrocampista.

Sarà lui a decidere se continuare questa avventura oppure mettere fine a questa avventura. Il Napoli, quindi, si sta muovendo con attenzione per capire meglio anche su chi puntare in caso di addio con Conte. C’è un grande favorito per quanto riguarda la panchina dei partenopei e Farioli è pronto a liberarlo. Naturalmente parliamo di una questione che entrerà nel vivo solamente dopo l’incontro con il leccese previsto a breve.

Napoli: Conte è la priorità, c’è un favorito per la sostituzione

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Il tecnico leccese al termine della stagione incontrerà la società per capire se continuare insieme oppure separarsi. E solo dopo si deciderà come muoversi. C’è un nome che è in cima alla lista di ADL e nelle prossime settimane il sondaggio è pronto ad essere fatto per capire la volontà dell’allenatore di firmare con il club azzurro.

Secondo le informazioni di Sport Mediaset, la Roma ha intenzione di puntare su Farioli per la panchina e questo dovrebbe consentire ad Allegri di essere libero per firmare eventualmente con il Napoli in caso di addio di Conte. Per il momento il tecnico leccese ha confermato che la priorità è quella vincere lo Scudetto. Da qui la scelta di rinviare l’incontro con ADL al termine della stagione. Poi si vedranno e si deciderà come muoversi.

In caso di rottura, il nome in cima alla lista è quello di Allegri. Il toscano piace davvero molto a De Laurentiis e il presidente si prepara a sondare il terreno per portare l’ex Juventus al Napoli. Anche se per il momento si tratta semplicemente di indiscrezioni visto che la priorità è quella di proseguire con Conte.

Panchina Napoli: Allegri al posto di Conte?

La priorità del Napoli è quella di continuare con Conte. Ma bisognerà attendere l’incontro con il tecnico leccese per fare un punto della situazione e capire le possibilità di continuare insieme.

Una volta fatto questo colloquio, si deciderà se continuare oppure no. In caso di fumata nera, il nome in pole position è quello di Massimiliano Allegri.