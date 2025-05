Napoli-Genoa: incontro dopo la partita, un jolly per Conte

La sfida contro il ‘Grifone’ potrebbe essere l’occasione anche per fare un punto della situazione sul calciomercato e sono attese delle novità importanti

Il Napoli contro il Genoa vuole chiudere il discorso Scudetto, ma la sfida di campionato potrà essere l’occasione giusta di sedersi ad un tavolo per fare il punto della situazione su un possibile colpo di calciomercato. Come ben sappiamo, i partenopei si stanno muovendo con molta attenzione per andare a rinforzare la rosa e ben sappiamo che il tecnico leccese ama molto i giocatori cosiddetti utili.

E c’è un jolly nel Genoa che piace davvero tanto al Napoli per il prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma il match di campionato potrebbe consentire al direttore sportivo dei partenopei di fare un primo punto per capire la fattibilità dell’operazione. Un colpo sicuramente importante e che consentirebbe ai partenopei di fare un salto di qualità importante oltre che avere un jolly. Vedremo se questa sfida potrà consentire agli azzurri di passare in pole position.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Genoa, le ultime

Il Napoli guarda in casa Genoa per andare a rinforzare la rosa. L’obiettivo di Manna è quello di provare a convincere Conte e per farlo c’è bisogno di giocatori importanti. E la partita di campionato potrebbe essere l’occasione giusta per fare un primo punto della situazione e capire cosa potrà succedere nel prossimo futuro.

I partenopei non mollano assolutamente la pista Frendrup. Il centrocampista danese può giocare sia come centrocampista che esterno e quindi rappresenta una possibilità di calciomercato molto importante in casa Napoli. Ci sono anche Milan e Inter sul giocatore e per questo motivo Manna è pronto a muoversi in maniera concreta con il Genoa per fare un punto della situazione e capire se alla fine l’operazione può essere chiusa.

Il Napoli è pronto a muoversi per Frendrup nel prossimo calciomercato. Il danese potrebbe consentire ai partenopei di ritornare al consueto 3-5-2 oppure dare una possibilità in più sulla linea mediana. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: Frendrup resta un obiettivo

Frendrup resta un obiettivo di calciomercato del Napoli per la prossima stagione. Il Genoa è consapevole che dovrà andare a cedere il calciatore e per questo motivo i partenopei ci pensano.

Per il momento non c’è una trattativa ben chiara e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà nel futuro di Frendrup.