Napoli, arriva dal Real Madrid: lo vuole Conte

Una nuova mossa a sorpresa dal Real Madrid per far diventare sempre più grande il Napoli. Spunta la decisione definitiva in casa azzurra

La dirigenza partenopea è già al lavoro per puntellare la rosa del futuro di Antonio Conte. Nel frattempo l’allenatore del Napoli dovrà essere blindato con una campagna acquisti di caratura internazionale: arriva subito dal Real Madrid, ecco la richiesta fatta subito al presidente De Laurentiis.

Antonio Conte è concentrato sulle prossime tre sfide del Napoli per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia. L’allenatore azzurro vuole regalare subito una nuova gioia ai tifosi partenopei dopo la sua prima stagione alla guida degli azzurri. Una nuova svolta proveniente dal Real Madrid per programmare subito la prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa in casa Napoli con la decisione già presa dal presidente De Laurentiis.

Calciomercato, la nuova decisione di Conte: ADL è avvisato

Saranno settimane intense per programmare la stagione del futuro in casa azzurra. Tutto può cambiare in tempi brevi per ambire a grandi palcoscenici: il nuovo affare dal Real Madrid.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Antonio Pintus è pronto a lasciare il Real Madrid per tornare subito a lavorare in Serie A. Lo vuole subito Atonio Conte visto che i due hanno lavorato insieme all’Inter: a breve arriverà la nuova decisione per l’esperto preparatore atletico considerato uno dei migliori in circolazioni da anni. I campioni si sono affidati completamente a lui per ritrovare subito la forma migliore: ora il Napoli sogna anche l’arrivo di Pintus per mirare sempre più in alto.

Pintus ha iniziato a lavorare con grandi allenatori del passato e del presente a partire dai tempi della Juventus. Conte si è trovato bene con lui e spera di tornare subito a formare uno staff di primissimo livello. Nei prossimi giorni potrà arrivare la decisione definitiva per puntare in alto. Spunta il nuovo affare dal Real Madrid con la sua decisione di avvicinarsi a casa: la Serie A lo aspetta.

Il futuro dell’allenatore azzurro è sempre in bilico: è stato accostato anche a Milan e Juventus, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentarlo in tutto e per tutto. Il calciomercato già ha iniziato a regalare i primi colpi di scena: Kevin de Bruyne è il primo nome sulla lista del ds Manna. Staremo a vedere.