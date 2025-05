Napoli: Anguissa in Arabia, il sostituto dall’Atletico Madrid

I partenopei potrebbero dire addio al centrocampista camerunense. E per la sua eredità gli occhi sono puntati in casa della squadra di Simeone

L’Atletico Madrid è pronto a ripartire solamente da alcune pedine. I Colchoneros hanno intenzione di aprire un nuovo ciclo e questo dovrebbe portare molti giocatori a lasciare la squadra di Simeone. Il Napoli è pronto ad approfittare della situazione per andare a prendere un calciatore di assoluto livello e di prospettiva. Secondo le informazioni di fichajes.net, il club spagnolo sembra essere pronto a cedere il proprio tesserato davanti ad una proposta importante e vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere una operazione simile.

Il giocatore ha dimostrato di avere qualità e consentirebbe al Napoli di fare un salto di qualità importante. Naturalmente per il momento stiamo parlando di una semplice ipotesi di calciomercato. Ma il nome sarebbe giusto per andare a sostituire Anguissa e quindi resta una pista da seguire con attenzione. Molto dipenderà comunque dalla richiesta che l’Atletico Madrid farà per privarsi del giocatore.

Calciomercato Napoli: trovato l’erede di Anguissa

Anguissa è pronto a dire addio al Napoli nel prossimo calciomercato. Il giocatore starebbe spingendo con il club per trovare una soluzione e l’Arabia è la soluzione più probabile. In caso di una sua partenza, i partenopei dovranno andare a prendere un calciatore di assoluto livello e c’è un profilo che nelle prossime settimane potrebbe balzare in pole position nella lista di Manna e dei dirigenti degli azzurri.

Stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, l’Atletico Madrid sarebbe disposto a sedersi ad un tavolo per la cessione di Gallagher. Il calciatore sta dimostrando con i Colchoneros una grande qualità e potrebbe consentire al Napoli nel prossimo calciomercato di fare un salto di qualità importante. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e la trattativa potrebbe entrare nel vivo solamente in caso di partenza di Anguissa.

Le caratteristiche di Anguissa e Gallagher sono molto simili e per questo motivo rappresenta una idea di calciomercato da tenere in forte considerazione. In questa stagione il centrocampista ha messo a referto 4 gol in oltre 40 presenze. Ma la sua presenza a centrocampo è molto più per la fase di interdizione.

Mercato Napoli: Gallagher nome nuovo per il centrocampo?

Gallagher potrebbe rappresentare un nome a sorpresa per il prossimo calciomercato del Napoli soprattutto in caso di partenza di Anguissa.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma l’Atletico Madrid è pronto a cedere Gallagher nel prossimo calciomercato e il Napoli è pronto ad approfittare della situazione.