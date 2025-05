Napoli: blitz di Manna a Londra, si chiude il colpo

Il direttore sportivo dei partenopei è volato in Inghilterra per alcuni incontri. E nel mirino del club azzurro c’è un giocatore ben preciso

In Inghilterra Manna non è andato per de Bruyne. L’occasione del belga è arrivata successivamente. Il vero obiettivo del direttore sportivo del Napoli era un altro. A rivelarlo è proprio Area Napoli. Il sito ha fatto un punto della situazione sul viaggio del dirigente dello scorso 24 aprile e svelato un incontro con un club a Londra.

Il direttore sportivo del Napoli ha sondato il terreno per un calciatore nel prossimo calciomercato. Il rinforzo piace ormai da tempo e per questo motivo non è da escludere che nel giro di qualche settimana si possa entrare nel vivo della trattativa. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni. Si sarebbe semplicemente sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Solamente al termine della stagione si entrerà nel vivo della trattativa. Il profilo piace molto a Conte e per questo motivo non è da escludere una fumata bianca.

Calciomercato Napoli: si guarda in Premier, le ultime

L’operazione McTominay ha confermato come la Premier può regalare occasioni di calciomercato importante. Il Napoli ci pensa e nelle prossime settimane si prepara a chiudere una operazione importante. Per il momento siamo nella fase embrionale e quindi vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche degli azzurri.

Stando alle informazioni a disposizione, Manna avrebbe incontrato l’Arsenal per fare un punto su Kiwior. Il polacco è un vecchio obiettivo di Conte. La sua duttilità consente al giocatore di sposarsi alla perfezione con il modo di giocare del tecnico leccese e per questo motivo il direttore sportivo del Napoli si è mosso in modo concreto. Per il momento siamo nella fase embrionale della trattativa. Non si è ancora entrati nel vivo e si stanno valutando anche altri profili visto che il prezzo non è dei più accessibili.

L’Arsenal ha intenzione di cedere Kiwior solo davanti ad una proposta di 30 milioni più 2 di bonus. Una cifra non semplice da sborsare per il Napoli durante il prossimo calciomercato, ma l’interesse è reale e vedremo cosa succederà.

Mercato Napoli: Kiwior resta un obiettivo

Kiwior è un vecchio obiettivo del Napoli in chiave calciomercato. L’Arsenal non ha mai aperto alla cessione a cifre inferiori e questo ha bloccato una sua partenza.

L’estate, però, cambia la dinamica della situazione e Kiwior potrebbe rappresentare una grande occasione di calciomercato per il Napoli. E il viaggio di Manna a Londra conferma l’interesse dei partenopei.