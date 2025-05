Addio Conte? Il sostituto ideale si è appena liberato

Il Napoli insiste per continuare con Conte in panchina. Ma, in caso di una rottura improvvisa, il giusto sostituto per i partenopei sembra essersi liberati

Si preannunciano settimane decisive in casa Napoli. La priorità in questo momento è lo Scudetto. Manca sempre meno a festeggiare il titolo che il tanto atteso incontro fra ADL e Conte è stato rinviato. Il tecnico leccese ad oggi ha dato la precedenza al campionato e alla necessità di chiudere nel migliore dei modi un anno impegnativo e travagliato. Una volta terminata la stagione, si inizierà a pensare al futuro.

Le mosse di Manna fanno pensare ad una permanenza di Conte. ADL ha sicuramente le idee molto chiare su come muoversi e la priorità resta quella di puntare con forza sul leccese. Ma, come ben sappiamo, al momento si è nel campo delle ipotesi. Le intenzioni dell’allenatore degli azzurri ancora non si conoscono chiaramente. Sarà l’incontro a chiarire meglio se ci sono le possibilità di andare avanti. In caso di una fumata nera, si dovrà trovare il sostituto e c’è un nome che potrebbe fare a caso del Napoli.

Napoli: Conte dice addio? Ecco il sostituto perfetto

È un Napoli che per il post Conte sta valutando diversi nomi. Si parla tanto di Allegri, Italiano, ma per il momento nella testa di ADL c’è solo ed esclusivamente il leccese. Poi, in caso di una fumata nera nell’incontro, allora si potrebbe iniziare ad approfondire in modo molto attento il nome del sostituto.

Il profilo ideale sarebbe uno, ma davvero molto difficile da convincere. Come scritto sul proprio profilo da Fabrizio Romano, Xabi Alonso ha confermato di lasciare il Bayer Leverkusen al termine della stagione. Un annuncio che sembra confermare come il futuro del tecnico spagnolo sarà in un’altra squadra e anche in questo caso la fumata bianca è attesa in davvero poco tempo visto che da tempo sono in corso.

Il Napoli sogna Xabi Alonso, ma vedere il tecnico sulla panchina partenopea è davvero molto difficile. L’ipotesi, infatti, per il tecnico spagnolo è quella di una firma con il Real Madrid. I Blancos hanno ormai dato il benservito ad Ancelotti e sono pronti ad affidare la panchina all’ex centrocampista. Naturalmente per i partenopei l’ipotesi dell’iberico era molto remota. La priorità di ADL è quella di proseguire con Conte e in casa Napoli si spera nel sì del leccese. E per Xabi Alonso è pronto il ritorno in Spagna.