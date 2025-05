Napoli, Osimhen chiaro sul futuro: tifosi infuriati per le sue parole

Il futuro di Victor Osimhen è sempre in bilico. L’attaccante nigeriano è pronto per una nuova soluzione immediata: ecco le sue dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi

Calciomercato Napoli, Osimhen ha già deciso: ecco il suo annuncio

Pochi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Victor Osimhen che hanno fatto pensare subito all’addio al Galatasaray. I tifosi del club turco si sono infuriati subito dopo le sue parole: “Rimarrò sempre grato al Galatasaray”. Poi ha aggiunto: “Se fossero venuti da me a giugno dell’anno scorso, avrei accettato senza pensarci due volte”. Sarà sicuramente addio visto che è soltanto in prestito dal Napoli: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis.

La clausola di 75 milioni è valida soltanto per l’estero: saranno settimane decisive per il futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli. Un addio inaspettato al Galatasaray visto che il club turco sperava di acquistarlo a titolo definitivo: i piani di Osimhen per il futuro sono altri in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato in entrata e in uscita: ecco la verità per nuovi intrecci. Tutto può cambiare nei prossimi giorni: la Juventus lo vorrebbe subito a tutti i costi, ma occhio anche alla pista araba. Sarà addio ufficiale al Galatasaray: l’annuncio sorprendente.