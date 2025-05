Napoli, nuovo attaccante dal PSG: altro guizzo da 30mln di Manna

Il Napoli sta già pensando al suo futuro e dopo le voci su Kevin De Bruyne emerge adesso un nuovo profilo nel mirino di Giovanni Manna. Il nuovo attaccante per Antonio Conte, infatti, può arrivare per circa 30 milioni di euro dal Paris Saint Germain.

Le voci che vogliono Kevin De Bruyne nel mirino della squadra azzurra sono arrivate come un autentico fulmine a ciel sereno, dal momento che nessuno si aspettava un tentativo di questo tipo da parte di un club come il Napoli ed un presidente come Aurelio De Laurentiis, che da sempre predilige i giovani talenti da far emergere per poi rivenderli per realizzare delle plusvalenze. In tal senso, però, il belga non può di certo essere l’unico obiettivo, dal momento che sono tante le esigenze che ha questa squadra per la prossima stagione.

Anche per il Paris Saint Germain, nonostante la finale di UEFA Champions League conquistata, la prossima sarà una estate di cambiamenti importanti. Soprattutto in attacco, dove potrebbe arrivare un grande centravanti e dove sulle corsie c’è un certo sovraffollamento. Da questo punto di vista pare che il Napoli voglia sfruttare a suo vantaggio questa situazione per regalarsi un colpo che arriva proprio dal PSG e che può essere perfetto per le idee di gioco di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, occhi puntati in casa PSG: nel mirino un talento purissimo

Il mercato in entrata di questa estate per il Napoli sarà a dir poco importante, dal momento che servono tanti rinforzi per allungare la rosa, come si suole dire. Ed i fondi per farlo potrebbero arrivare dalla cessione di Victor Osimhen. In tal senso, emerge un nome nuovo che può fare al caso di De Laurentiis. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Kang-In Lee, talento del Paris Saint Germain e che ha dei colpi davvero incredibili dal punto di vista tecnico.

Trequartista puro, all’occorrenza può agire anche da seconda punta oppure, in alternativa, da ala di destra. Che, per lui mancino autentico, rappresenta la posizione ideale per mettere in mostra il suo piede mancino. Sudcoreano, è un classe 2001 ed ha un valore secondo Transfermarkt di 30 milioni di euro.

Quest’anno, pur non essendo un titolare, Luis Enrique gli ha concesso parecchio spazio, facendolo giocare in 44 partite, in cui ha trovato 6 gol e 6 assist. Kang-In Lee è un nome che anche in passato è stato accostato al Napoli e che ora torna prorompente. Si attendono sviluppi su questo fronte.