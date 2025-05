Napoli, nome nuovo per l’attacco: Mertens sponsor dell’affare

Il Napoli sta lavorando per il futuro ed in tal senso emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Turchia. Lo sponsor di questa operazione può essere proprio Dries Mertens, ancora una volta decisivo per delle operazioni degli azzurri.

Gli azzurri stanno ragionando sul futuro ed in tal senso il grande nome allo stato attuale delle cose è senza ombra di dubbio Kevin De Bruyne. Le voci a proposito del belga sono arrivate nella serata di ieri, con la trattativa che sembra già avviata, come si suole dire. Anche se è tutt’altro che definita come operazione. Oltre al centrocampo, però, il Napoli sta pensando anche al futuro del suo reparto avanzato e si tratta di un profilo di estremo interesse quello adesso nel mirino. E lo sponsor di questa operazione può essere ancora una volta Dries Mertens.

Sono tanti gli innesti di cui ha bisogno ed a quanto pare Dries Mertens sta agendo da direttore sportivo del Napoli delocalizzato, visto che lo sta facendo direttamente di Istanbul. Non solo De Bruyne, dunque, ma anche un altro profilo che può essere molto funzionale al progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che si tratta di un qualche cosa di significativa in vista dell’estate.

Napoli, nome nuovo per il reparto avanzato: ecco il fantasista

Come è noto, il reparto avanzato del Napoli ha bisogno di cambiamenti strutturali dal momento che sicuramente va sostituito in maniera adeguata Kvaratskhelia, ma allo stesso tempo servirà anche una punta ed un calciatore in grado di alternarsi con Matteo Politano. In tal senso, adesso emerge un profilo nuovo che può fare al caso degli azzurri. Stando a quanto raccontato da EuropaCalcio, il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Baris Alper Yilmaz, ala sinistra in forza al Galatasaray.

A quanto pare, infatti, a suggerire il nome di Yilmaz alla società del Napoli è stato proprio Dries Mertens, che è rimasto folgorato dalle sue doti. Si tratta di una pista apparentemente concreta quella che porterebbe in azzurro e da questo punto di vista si tratta di un qualcosa da tenere attentamente sotto osservazione. La concorrenza non manca, dal momento che piace anche a diversi club di Premier League.

Classe 2000, Yilmaz è un’ala sinistra che in stagione ha segnato 12 gol tra tutte le competizioni, dimostrando di avere i colpi per trovare la via della rete con una certa continuità. Si attendono sviluppi su questo fronte, visto che può agire anche largo a destra o da attaccante centrale.