Napoli: svolta in attacco, la doppia cessione finanzia il colpo

I partenopei iniziano a muoversi sul calciomercato. Si è parlato tanto della possibilità di de Bruyne, ma si apre anche una seconda possibilità

È un Napoli che ha intenzione di costruire uno squadrone in vista della prossima stagione. Nessuna volontà di abbassare la qualità del gioco e della rosa. Anzi, l’intenzione è quella di portare in rosa giocatori in grado di alzare ancora di più il livello. Per farlo si sta muovendo in prima persona Conte. Il nome di de Bruyne sta facendo infiammare la piazza, ma ci sono anche altri nomi che potrebbero presto balzare in pole position nel calciomercato dei partenopei.

Secondo le informazioni di Area Napoli, i partenopei sono pronti a cedere in Arabia sia Osimhen che Anguissa. Una doppia operazione da 100 milioni di euro che consentirebbe al Napoli di andare a prendere un calciatore di assoluto livello. Il giocatore potrebbe far fare un salto di qualità importante e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come poter sviluppare il tutto.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, i dettagli

Osimhen e Anguissa sono pronti a lasciare il Napoli per iniziare una nuova esperienza. Una doppia cessione da 100 milioni di euro che potrebbe consentire ai partenopei di andare a finanziare una operazione importante in attacco. Per il momento è più una suggestione che altro, ma in futuro ci potrebbe essere anche un sondaggio per provare a capire la fattibilità di un affare che dovrebbe far fare un salto di qualità importante al club.

La doppia cessione, infatti, consentirebbe al Napoli di avere a disposizione i soldi per andare a prendere Gyokeres. Parliamo di un calciatore che vuole lasciare lo Sporting e potrebbe rappresentare il nome giusto per alzare ancora di più il livello. Naturalmente ci sono altre squadre sullo svedese e questo rende non semplice l’operazione. Naturalmente gli addii di Osimhen e Anguissa potrebbero consentire di guadagnare i soldi per sbaragliare la concorrenza.

Gyokeres è un nome presente sulla lista di Manna da tempo anche se si tratta di una operazione lunga e non semplice da portare a termine in casa Napoli. Ma gli eventuali addii di Anguissa e Osimhen potrebbero facilitare questa opzione per alzare ancora di più il livello della rosa.

