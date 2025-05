Napoli scatenato: scambio e via libera, chiuso il primo rinforzo

La squadra azzurra si sta muovendo con convinzione in questo calciomercato. Manna potrebbe chiudere nei prossimi giorni una operazione

È un Napoli scatenato sul calciomercato. Secondo le informazioni di Kiss Kiss, il direttore sportivo Manna sta lavorando per degli acquisti importanti. Il nome di de Bruyne ha acceso la piazza, ma non è l’unico nome al vaglio della società. Si parla tanto anche di David, Chiesa, Nunez e non solo. Stando a Walter De Maggio, i partenopei sono davvero ad un passo dalla chiusura di un’altra operazione.

Il giocatore piace a Conte e a Manna e questo dovrebbe consentire di chiudere l’operazione. Il Napoli vuole andare a rinforzare la rosa e per questo motivo il direttore sportivo si sta muovendo con attenzione. Per il momento siamo nella fase embrionale della trattativa, ma la volontà degli azzurri è quella di chiudere nel minor tempo possibile la trattativa per dare il primo rinforzo di calciomercato a Conte. Sono giocatori in grado di alzare la qualità della rosa.

Calciomercato Napoli: affare in Serie A, scambio decisivo

Il Napoli sta già progettando il futuro. In attesa dell’incontro con ADL, Conte ha chiesto alla società un cambio di passo e le risposte sono assolutamente positive. Naturalmente, come ben sappiamo, il tutto diventerà realtà solamente dopo la fumata bianca e le sorprese sono dietro l’angolo. Ma in casa partenopea si sogna in grande e già ci si immagina una squadra di livello importante per ambire ad altri traguardi.

Naturalmente la rosa non sarà formata solamente da giocatori forti e di esperienza. Secondo le informazioni di Kiss Kiss, il Napoli sarebbe molto vicino alla chiusura per Bonny. Il bomber del Parma è un vecchio obiettivo di calciomercato di Conte e Manna ed ora si è pronti a chiudere l’operazione magari mettendo sul tavolo lo scambio con Mazzocchi. L’esterno piace molto ai Ducali e presto le due squadre si siederanno ad un tavolo.

Bonny è un calciatore che piace molto al tecnico e al direttore sportivo del Napoli. Un tentativo era già stato fatto in inverno senza, però, fortuna. Ora non è da escludere che in estate si possa arrivare alla fumata bianca.

Mercato Napoli: Bonny resta un obiettivo

Bonny resta un obiettivo di calciomercato del Napoli per la prossima stagione. Il Parma non ha alcuna intenzione di bloccare il salto di qualità dell’attaccante e per questo motivo i partenopei sono una possibile destinazione.

Naturalmente fino alla fumata bianca tutto può succedere. Ma il Napoli sembra essere pronto a chiudere un colpo importante come quello di Bonny.