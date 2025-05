Napoli, Manna pesca in Brasile: Juventus beffata

Continua il duello a distanza tra Napoli e Juventus per i nuovi affari in vista della prossima stagione. Spunta l’annuncio: la verità dal Brasile

La dirigenza partenopea è ancora al lavoro per incrementare il tasso tecnico del Napoli. Conte dovrà essere accontentato dal presidente De Laurentiis per nuovi colpi suggestivi: il ds Manna ha già in mente una nuova idea a centrocampo per il talento sudamericano.

La squadra azzurra è molto concentrata sulle prossime tre sfide di campionato. Il Napoli può aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia: sarebbe un prodigio, come ha rivelato lo stesso Antonio Conte ai microfoni di Dazn. Dopo il decimo posto della passata stagione, l’allenatore azzurro ha saputo toccare le corde giuste inserendo subito i nuovi arrivati. Si è creato subito l’alchimia perfetta tra i calciatori del Napoli che ora sognano concretamente lo Scudetto. Un duello a distanza con l’Inter con tre punti di vantaggio: spunta così il nuovo affare dal Brasile, in arrivo il talento uruguaiano seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato, l’intreccio dal Brasile: Manna supera Giuntoli

Una nuova svolta per ambire a grandi palcoscenici. Lo Scudetto resta ormai l’obiettivo principale, ma nel frattempo il direttore sportivo del Napoli si sta portando avanti con il lavoro. Ecco la nuova soluzione immediata: l’intreccio con la Juventus.

Come svelato dal giornalista sudamericano, Uriel Iugt, protagonista sul ‘Mercado de pases’ ha rivelato su X come il Napoli sia sulle tracce del talentuoso centrocampista del Fluminense Facundo Bernal. Il suo contratto con il club brasiliano è in scadenza nel 2028, ma occhio anche al Bologna. Il talento uruguaiano, classe 2003, è pronto a sbarcare in una big europea per compiere il definitivo salto di qualità.

Conte è molto concentrato sulle prossime gare di campionato per regalare subito un nuovo successo ai tifosi partenopei. La sua prima stagione è stata da urlo, ma manca così la ciliegina sulla torta. Una voglia immensa di tornare subito a gioire dopo le delusioni della passata stagione: ecco un nuovo intreccio dal Brasile per avere la meglio sulla Juventus.

La dirigenza del Napoli è al lavoro per una nuova soluzione immediata a centrocampo: spunta l’annuncio dalla stampa brasiliana per nuovi intrecci di assoluto valore. Nel frattempo anche De Bruyne e Grealish sono stati accostati alla squadra azzurra, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni per idee suggestive.