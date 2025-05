Napoli, non solo De Bruyne: affondo su un altro parametro zero

De Bruyne potrebbe non essere l’unico grande sfizio che il Napoli ha intenzione di togliersi nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, a conferma della sua ambizione, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’importante offerta ad un altro parametro zero, giocatore che fra le altre cose sarebbe anche nel mirino dell’Inter. La concorrenza dei nerazzurri non preoccuperebbe però il numero 1 dei partenopei, pronto a fare follie pur di convincere Antonio Conte a restare.

De Bruyne a quanto pare non bastava, ma a questo punto dalle parti di Napoli hanno intenzione di allestire una squadra che possa lottare non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa.

Il Napoli chiude un’altra grande operazione gratis

Il Napoli ha intenzione di fare le cose in grande per la prossima stagione, questo è poco ma sicuro. L’indiscrezione di Kevin De Bruyne sta trovando sempre più conferme, con la moglie del calciatore che addirittura la scorsa settimana è stata segretamente in città per vedere qualche appartamento.

Le parti si sarebbero avvicinando giorno dopo giorno, con il Napoli che però non vorrebbe fermarsi al solo De Bruyne, anzi. L’idea è quella di mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra forte in ogni suo reparto ma soprattutto competitiva, che possa aprire un ciclo vincente in Italia e in Europa. A fronte di questo l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe posata un altro grande calciatore in scadenza, verso il quale il club partenopeo avrebbe anche già mosso dei primi concreti passi.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, alla ricerca di un attaccante di peso il Napoli avrebbe fatto un’offerta importante per Jonathan David, giocatore sul quale ci sarebbe però l’interesse di mezza Europa. Al momento non sarebbero trapelati fuori i dettagli di questi, ma la cosa più importante è che anche gli azzurri sono in corsa per il canadese.

Un grande attaccante per Antonio Conte

Il Napoli punta forte su Jonathan David, classe 2000 del Lille prossimo ad andare in scadenza. Regalare ad Antonio Conte anche il canadese oltre al sogno De Bruyne avrebbe dell’incredibile, ma il numero 9 dei francesi è ad oggi solo una delle tante opzioni che De Laurentiis ha per l’attacco del futuro. La preferita, senz’altro, ma non l’unica.

Stando al collega Alfredo Pedullà, infatti, oltre a Jonathan David il Napoli monitorerebbe anche Darwin Nunez del Liverpool, calciatore che quest’anno sotto la guida Arne Slot ha trovato tantissime difficoltà. Per questo motivo starebbe valutando la possibilità di andare via dall’Inghilterra, e Napoli potrebbe essere una soluzione adatta a lui. Come per David, però, anche sull’uruguagio ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa, ed è per questo che Manna e De Laurentiis non perderebbero comunque di vista né Lorenzo Lucca né tantomeno Ange-Yoann Bonny.