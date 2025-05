Napoli, altra tegola per Neres: cambiano i tempi di recupero

In casa Napoli arrivano importanti aggiornamenti relativi alle condizioni di David Neres, che sta provando di tutto per rientrare in tempo per questo finale di stagione. Ora cambiano, però, i tempi di recupero.

In casa Napoli ci sono euforia, ansia e attesa in vista di queste ultime tre giornate di campionato. Il lavoro di Antonio Conte e della squadra è stato straordinario ed ha riportato in casa azzurra il sogno di uno Scudetto a distanza di soli due anni. E sarebbe un autentico capolavoro per questo club, unico in Italia a riuscire nel tentativo apparentemente disperato di rompere l’egemonia delle squadre del Nord. In tal senso, però, tutte le parti in causa sanno che cosa serve: continuità e concentrazione alle stelle, per non vanificare il tutto.

In tal senso, però, le notizie che arrivano dall’infermeria destano in maniera inevitabile un certo livello di preoccupazione. Se per Alessandro Buongiorno e Juan Jesus c’è la consapevolezza che la stagione sia praticamente finita e se per Lobotka il peggio è stato scongiurato, il discorso cambia in maniera radicale per quanto riguarda David Neres. Proprio a proposito dell’infortunio che ha colpito il brasiliano ex Benfica arrivano delle nuove non di poco conto e che non hanno propriamente il gusto di motivi validi per gioire. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Infortunio David Neres: arrivano degli importanti aggiornamenti

A fare il punto della situazione infortunati in casa Napoli ci ha pensato Francesco Modugno, volto noto ed inviato di Sky Sport in quel di Castel Volturno. Le sue parole sono rassicuranti a proposito di Stanislav Lobotka, dal momento che la caviglia è ancora gonfia, ma ci sono margini per sperare in un impiego dal primo minuto con il Genoa. Discorso diverso, invece per David Neres, per il quale stava serpeggiando, soprattutto sui social, la possibilità di rivederlo tra i convocati già per domenica.

A quanto pare, però, bisogna desistere. Il brasiliano proverà a recuperare per la gara contro il Parma ma sarà sicuramente fuori per quella contro il Genoa. Insomma, il Napoli anche contro il Grifone dovrà fare a meno dei suoi strappi e dei suoi allunghi, nella speranza che per quella delicata trasferta, fondamentale per i sogni di Scudetto, David Neres si possa riprendere per dare il suo prezioso contributo. Per quanto riguarda le scelte, in conclusione, viaggia verso la conferma nel ruolo di centrale di difesa Mathias Olivera.