Napoli, svolta ADL: ha già deciso il sostituto di Conte

Una svolta decisiva per il futuro di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis già si sta cautelando in caso di addio dell’allenatore del Napoli: ecco i primi contatti

Un nuovo annuncio decisivo per sostituire al meglio l’attuale allenatore del Napoli. Il numero uno del club partenopeo potrebbe così sferrare l’assalto vincente per chiudere la trattativa nelle prossime settimane: l’annuncio del giornalista esperto di calciomercato è arrivato pochi minuti fa sul suo profilo X.

La dirigenza partenopea è subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Spunta un nuovo affare decisivo in Serie A: il presidente De Laurentiis ha avuto già i primi contatti per la panchina del Napoli. Al momento l’obiettivo principale resta lo Scudetto: servono 7 punti per l’aritmetica in ottica futura. Tutto può cambiare nei prossimi giorni anche per la questione allenatore: Conte è stato accostato alle panchine di Milan e Juventus.

Calciomercato, il piano B per Conte: la soluzione immediata

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per blindare lo stesso allenatore leccese. Già fioccano i primi nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli: novità importanti arriveranno nelle prossime ore. Sarà una nuova estate infuocata in casa azzurra, ma il sogno Scudetto potrebbe risolvere tutte le problematiche del caso.

Come svelato dal giornalista, Marco Conterio, sul suo profilo X, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto ad individuare subito il sostituto di Antonio Conte: “Si sono intensificati in questi giorni i contatti con Massimiliano Allegri”. Ora l’allenatore del Napoli è molto concentrato in ottica Scudetto, ma in caso di addio del tecnico salentino ci sarà subito la soluzione immediata. L’allenatore livornese sarebbe entusiasta di accettare finalmente il progetto del Napoli: Allegri è stato spesso vicino alla panchina azzurra come svelato anche da Galeone.

L’ex allenatore della Juventus è stato accostato anche a diverse panchina in Serie A, tra cui Milan e Roma, ma la suggestione Napoli lo stuzzica più di altre soluzioni. In questi mesi ha girato gli stadi italiani per monitorare da vicino le big italiane: il presidente De Laurentiis potrebbe strappargli subito il sì definitivo se dovesse andar via Antonio Conte.

Tutto può cambiare rapidamente nelle prossime settimane con l’annuncio definitivo intorno al futuro dell’allenatore azzurro. Il Napoli vuole sognare in grande: ecco l’intreccio decisivo con Massimiliano Allegri che non vede l’ora di ripartire su una panchina prestigiosa in Serie A.