Napoli, affare fatto dalla Spagna: Juventus anticipata

Il Napoli continuerà a fissare l’obiettivo chiamato Scudetto, ma nel frattempo il ds Manna proverà a convincere subito Conte. Ecco la nuova mossa per anticipare la Juve

La dirigenza partenopea ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, ma al momento tutto tace in vista del futuro. Conte dovrà essere blindato, ma l’ultima parola spetterà soltanto all’attuale allenatore azzurro. Spunta un nuovo affare dalla Spagna: sprint decisivo per anticipare la Juventus.

Antonio Conte è molto concentrato sulle prossime tre sfide di campionato che potrebbero valere lo Scudetto. Il Napoli non vuole lasciarsi influenzare dalle voci di mercato, ma il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente per allestire una rosa competitiva in vista della prossima edizione di Champions League.

Urgono rinforzi di qualità per affrontare la competizione europea: nelle prossime settimane il presidente De Laurentiis dovrà incontrare ancora l’allenatore azzurro per parlare del futuro. Ecco la nuova soluzione per puntellare le corsie esterne della squadra azzurra: scopriamo l’ultimo dettaglio decisivo in Serie A, Juve beffata.

Calciomercato, nuovo intreccio per la difesa: la mossa a sorpresa

Un nuovo affare decisivo dalla Spagna: ecco il momento travolgente per anticipare la folta concorrenza. Una nuova svolta dalla Liga per rinforzare la rosa del Napoli in ottica futura: la nuova decisione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli è al lavoro già per la prossima stagione per mettere a segno nuovi colpi suggestivi. Il ds Manna potrebbe così chiudere per il colpo sulla fascia sinistra del Girona, Miguel Gutierrez, accostato anche alla Juventus. Classe 2001, lo spagnolo non vede l’ora di sbarcare in una big italiana: anche il Real Madrid l’ha messo nel mirino per rinforzare la fascia sinistra.

Il presidente De Laurentiis parlerà soltanto al termine della stagione per conoscere gli ultimi risultati degli azzurri. Una stagione clamorosa per il cammino degli uomini guidati da Antonio Conte: una nuova soluzione in vista della prossima stagione per dare maggiore alternative in difesa. Con l’avvento della prossima edizione di Champions League, gli azzurri proveranno a puntellare la rosa partenopea: ecco il nuovo momento decisivo per chiudere subito la trattativa.

Il Napoli monitora Miguel Gutierrez già dalla passata stagione, ma sembra essere arrivata l’ora giusta per mettere la firma ufficiale sul suo contratto. Tutto dipenderà dalla decisione di Conte: ancora pochi giorni e si capirà il suo futuro.