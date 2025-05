Svolta Meret, l’ostacolo per ADL: annuncio da Milano

Il contratto di Meret non è stato ancora rinnovato. Spunta il nuovo affare in vista del futuro: l’annuncio da Milano è arrivato pochi minuti fa, c’è un nuovo ostacolo

Novità importanti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del portiere friulano del Napoli. Meret non vede l’ora di pensare alle prossime tre sfide decisive in casa azzurra: spunta il nuovo affare con l’agente Pastorello, c’è un ostacolo.

Tutto si deciderà nelle prossime tre settimane. Il Napoli continuerà ad essere protagonista in Serie A con la voglia di conquistare subito i 7 punti per vincere lo Scudetto. Un percorso di crescita clamoroso quello della squadra azzurra guidata da Antonio Conte: spunta il nuovo annuncio decisivo. Il calciomercato in casa Napoli potrebbe regalare già i primi affari in vista della prossima stagione: la svolta da urlo in ottica futura. Conosciamo tutti i dettagli per ambire a grandi palcoscenici: cosa c’è di nuovo per il rinnovo contrattuale del portiere friulano.

Napoli, intreccio decisivo con Meret: la svolta con Pastorello

Il ds Manna cercherà così di accontentare subito Antonio Conte con nuovi nomi sul fronte calciomercato, ma è spuntato un nuovo ostacolo per il futuro di Alex Meret.

Come svelato da SportMediaset, in casa Napoli tiene ancora banco il futuro di Alex Meret. C’è già una bozza per il suo nuovo contratto sulla base di un biennale a 2,5 milioni di euro a stagione. C’è soltanto un ostacolo, ossia un bonus da inserire nel contratto: i tempi si sono prolungati, ma c’è ancora distanza tra l’agente di Meret e il presidente De Laurentiis. Nonostante il portiere sia in scadenza, al momento non ci sono altre big sul portiere friulano: nemmeno l’Inter che ha provato a manifestare il proprio interesse nei mesi scorsi.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni prima della fine del campionato. Il Napoli è molto concentrato per arrivare davanti all’Inter, che ha centrato la finale di Champions League. Una sfida nella sfida tra azzurri e nerazzurri: sarà un momento decisivo anche per programmare la prossima stagione.

Meret ha intenzione di vestire ancora la maglia del Napoli: è molto fiducioso anche il suo agente Federico Pastorello. La voglia di proseguire insieme il percorso è davvero tanta, ma l’ultima parola spetterà come al solito al presidente De Laurentiis che tornerà protagonista in estate. Occhio anche al futuro di Antonio Conte, accostato anche a Milan e Juventus. Le vie del calciomercato sono infinite.