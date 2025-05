Napoli, nome nuovo per la difesa: rinforzo per Conte dall’Atletico

Il Napoli mette nel mirino un nuovo rinforzo che può arrivare direttamente dall’Atletico Madrid per puntellare la linea di difesa di Antonio Conte. Si tratta di un profilo mai accostato fin qui agli azzurri, andiamo a vedere le ultime notizie.

Il tema che gravita attorno alla linea di difesa del Napoli è quanto mai attuale in vista dell’estate. Allo stato attuale delle cose, infatti, i titolari sono di altissimo profilo, ma le alternative non danno le dovute garanzie. Nel 4-3-3 che ha in mente Antonio Conte, infatti, solo ed esclusivamente Mathias Olivera ha una spalla di uguale valore, vale a dire Spinazzola, mentre Mazzocchi gode di enorme stima da parte del tecnico per la sua applicazione. Per il resto Juan Jesus ha il contratto in scadenza e tutto tace sul fronte rinnovo e Rafa Marin non ha praticamente mai convinto.

Va da sé che servono interventi importanti in quel reparto e con il ritorno in UEFA Champions League, la cessione di Kvaratskhelia al PSG e l’altamente probabile addio di Osimhen per circa 70 milioni di euro metteranno il Napoli nelle condizioni di avere disponibilità economica a sufficienza. In tal senso, emerge un nome nuovo che arriva dall’Atletico Madrid e che, per caratteristiche, può essere perfetto per il gioco e per le idee tattiche di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, occhi in casa Atletico Madrid: garantisce Simeone

L’Atletico Madrid è una squadra che da anni ha ormai raggiunto uno status di altissimo profilo e ci sono tante occasione da poter cogliere a condizioni davvero molto vantaggiose. In tal senso, adesso il Napoli è pronto a pescare proprio dai colchoneros. Stando a quanto raccontato dal giornalista Antonello Gallo ai microfoni di AreaNapoli, gli azzurri si stanno muovendo con interesse sulle tracce di Robin Le Normand, roccioso centrale di difesa franco spagnolo agli ordini di Simeone.

In casa Atletico Madrid non è un titolare inamovibile e per questo potrebbe salutare. Un anno fa è stato pagato dai colchoneros circa 35 milioni di euro e, pur avendo giocato con una discreta continuità, potrebbe salutare, non essendo imprescindibile, per finanziare il calciomercato in entrata degli spagnoli. Per il Napoli sarebbe un colpo da 90 ed un innesto capace di garantire un importante salto di qualità in difesa.

Da vedere se questa pista decollerà, con il classe 1996 che potrebbe essere per davvero un rinforzo importante per i partenopei. Si attendono sviluppi, con il nome di Robin Le Normand che è da seguire per il futuro degli azzurri. Da seguire gli sviluppi che arrivano in tal senso.