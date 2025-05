Napoli, rinforzo a sorpresa per Conte: Mazzocchi pedina di scambio

Il Napoli mette nel mirino un rinforzo non di poco conto che può arrivare a disposizione di Antonio Conte grazie ad un possibile scambio con Pasquale Mazzocchi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono al lavoro in vista del futuro oltre che in prospettiva futura anche per il presente, nella assoluta consapevolezza che quanto fatto quest’anno non deve esaurirsi già il prossimo anno. E’ impossibile, a prescindere da cosa accadrà con Antonio Conte in queste ultime tre partite di campionato, pensare di poter ripetere quanto successo nella annata 2023/2024. Proprio per questo motivo, con la testa ben salda al presente, Giovanni Manna sta iniziando già a sondare il mercato in vista della prossima estate.

Questa squadra ha un disperato bisogno di rinforzi, ancor di più adesso che ha conquistato in maniera ufficiale e matematica il piazzamento per la prossima Champions League. Un po’ in ogni reparto. Sicuramente tra i titolari si può migliorare, ma c’è l’obbligo di intervenire soprattutto allungando la rosa. In tal senso il Napoli pare abbia messo gli occhi su un profilo che può essere perfetto per Antonio Conte e che può arrivare con uno scambio. Il profilo sacrificato potrebbe essere seriamente Pasquale Mazzocchi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Scambio con Mazzocchi, il Napoli prova la beffa all’Inter

Da diverso tempo il Napoli sta cercando rinforzi per la propria linea difensiva, con l’idea di prendere giovani di belle speranze ma già affidabili e testati in Serie A. Come Marianucci dell’Empoli, ad un passo dalla firma ormai. Ma non è tutto, dal momento che si parla da qualche settimana di un forte interessamento di Giovanni Manna nei confronti di Giovanni Leoni, talento purissimo di proprietà del Parma che ha avuto un rendimento impressionante. Ed ora arriva una possibile svolta grazie a Pasquale Mazzocchi.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio account X, il Parma si sta muovendo sulle tracce del numero 30 del Napoli, che potrebbe pensare di inserirlo come parziale contropartita proprio per convincere i Crociati a cedere Leoni agli azzurri. Da non dimenticare, infatti, che sulle tracce del talento del Parma c’è da tempo anche l’Inter e di conseguenza bisogna provare ad anticipare la concorrenza per il classe 2006.

Oltre agli emiliani, però, sulle tracce di Mazzocchi c’è anche il Cagliari. Ovviamente per la sua cessione, come è normale che sia, servirà il via libera di Antonio Conte, che ha dimostrato più volte di nutrire grande stima nei suoi confronti.