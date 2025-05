Lobotka KO, duro colpo per Conte: annuncio del club sul recupero

In casa Napoli arrivano brutte notizie a proposito delle condizioni di Stanislav Lobotka. Si tratta di un duro colpo per Antonio Conte, che perde il calciatore forse più dotato in mezzo al campo.

L’entusiasmo, in maniera del tutto inevitabile, è dilagante in casa Napoli, con la squadra che vede ormai a portata di mano il quarto Scudetto della propria storia. Serve, però, un ultimo sforzo per non vanificare lo straordinario percorso fatto fino a questo momento. Nelle ultime tre partite, infatti, la squadra deve totalizzare almeno 7 punti per essere matematicamente sicuro di chiudere davanti a tutti in questa Serie A 2024/2025. Anche con la pressione che salirà in maniera del tutto fisiologica, servirebbe avere a disposizione tutte le pedine.

Una brutta notizia, per usare un eufemismo, è stato rappresentato senza ombra di dubbio dall’infortunio subito da Stanislav Lobotka, in una domenica esaltante con la vittoria degli azzurri a Lecce. In tal senso, c’è apprensione da questo punto di vista per le condizioni dello slovacco, che rappresenta una pedina imprescindibile per Antonio Conte. Da questo punto di vista è arrivato un importante aggiornamento che sa tanto di annuncio da parte del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Infortunio Lobotka, arriva la diagnosi: dettagli e tempi di recupero

Come era previsto, nella giornata di oggi l’ex regista del Celta Vigo si è sottoposto ad esami strumentali per stabilire la reale entità del problema avuto contro il Lecce. In tal senso, così è successo ed il Napoli ha diramato proprio pochi minuti fa un bollettino medico tramite comunicato ufficiale per illustrare ai tifosi la situazione. Ecco che cosa ha condiviso sul proprio sito: “Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra“.

Si tratta di una tegola, ma per stabilire i tempi di recupero occorre capire in primo luogo la gravità della situazione ed in secondo luogo la reazione dello stesso Lobotka. Se dovesse essere una cosa di lieve entità come si era pensato inizialmente, potrebbe bastare qualche giorno di riposo ed in questo caso potrebbe tornare in tempo per la partita contro il Genoa. Ed è questa ovviamente la speranza di Antonio Conte e di tutti in casa azzurra.

Attenzione, però, all’ipotesi peggiore, dal momento che se il trauma è più grave potrebbero occorrere anche circa due settimane per rimettersi in piedi. Ed in questo caso tornerebbe a disposizione solo per l’ultimo turno di Serie A, quando il Napoli se la vedrà contro il Cagliari.