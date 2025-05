Napoli: scambio con Lobotka, primo regalo per Conte

Il futuro del centrocampista slovacco potrebbe essere lontano dalla squadra azzurra. E dalla sua cessione è pronto il primo acquisto

La priorità in questo momento è rappresentata dallo Scudetto. Napoli e Conte non stanno assolutamente pensando ad altro. I passi falsi dell’Inter hanno permesso ai partenopei di avvicinare il titolo ed ora il quarto trionfo della storia è davvero ad un passo. Una volta chiuso il discorso campionato, si penserà alla prossima stagione e a capire come andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese o del suo sostituto.

ADL potrebbe trovarsi ad affrontare due problemi non di poco conto. Se la situazione Anguissa è risaputa, c’è un tema Lobotka da affrontare. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di una clausola rescissoria. Lo slovacco potrebbe decidere di non esercitarla, ma il suo futuro sembra essere lontano da Napoli. E i partenopei sono pronti a sfruttare la partenza del regista per piazzare un colpo importante e regalare un giocatore a Conte.

Calciomercato Napoli: via Lobotka, si chiude con lo scambio

Conte non si priverebbe mai di Lobotka, ma in casa Napoli si stanno facendo dei ragionamenti sulla possibile partenza del giocatore anche per magari dare spazio a Gilmour in quel ruolo. Naturalmente la partenza dello slovacco non è assolutamente una priorità e quindi vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. L’idea è comunque quella di ascoltare le proposte importanti tanto che davanti ad una offerta di 30-35 milioni di euro si potrebbe aprire ad una partenza del giocatore.

Non è da escludere, però, uno scambio. Su Lobotka da tempo c’è l’interesse del Barcellona. Sappiamo molto bene come i blaugrana hanno delle difficoltà a chiudere operazioni di calciomercato senza cessioni e per convincere il Napoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Eric Garcia. Il difensore non rientra più nei piani del club catalano e l’ipotesi di un arrivo in azzurro non è assolutamente da escludere.

Per il momento il Napoli sta pensando a chiudere nel migliore dei modi la stagione. E subito dopo si penserà a ragionare sul calciomercato. E l’ipotesi Garcia in uno scambio con Lobotka è assolutamente da tenere in considerazione.

Mercato Napoli: Garcia nome nuovo per la difesa?

Eric Garcia può giocare come centrale, ma anche esterno oppure in una difesa a tre. Per questo motivo resta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per il Napoli.

Lobotka ora dovrà concludere nel migliore dei modi il campionato. Una volta finita la stagione si ragionerà sull’ipotesi Barcellona e vedremo cosa succederà.