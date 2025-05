Napoli, infortunio Lobotka: nuovi tempi di recupero

Lobotka ha dovuto lasciare il terreno di gioco contro il Lecce a causa di un problema alla caviglia. Spunta la nuova diagnosi, ecco l’analisi dettagliata

Saranno ore intense a Castel Volturno per conoscere subito le condizioni fisiche del centrocampista slovacco del Napoli. Lobotka non vede l’ora di continuare ad essere protagonista in maglia azzurra: ecco la nuova svolta in vista delle prossime gare di campionato.

Un nuovo annuncio decisivo per quanto riguarda le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è uscito anzitempo durante la sfida contro il Lecce: subito è scattato l’allarme per Antonio Conte che ha perso già diversi big in questo finale di stagione. Saranno ore intense per conoscere così le prossime mosse di formazione dell’allenatore del Napoli: conosciamo gli ultimi dettagli in vista del futuro.

Lobotka, la nuova diagnosi: ecco la verità

Novità importanti in vista delle ultime tre gare di Serie A: ecco la svolta decisiva per conoscere le condizioni fisiche del centrocampista slovacco.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Stanislav Lobotka è pronto a scendere in campo già contro il Genoa. Per lui si tratta soltanto di una leggera distorsione alla caviglia: la diagnosi ufficiale arriverà dopo gli esami strumentali che ci saranno nella gironata di oggi.

Il Napoli non vuole continuare a perdere pezzi pregiati per vivere intensamente questo finale di stagione. Tutto può cambiare rapidamente, ma Conte ha in mente una nuova soluzione. Se non dovesse farcela Lobotka, ecco pronto lo scozzese Gilmour che l’ha già sostituito nella ripresa durante la sfida contro il Lecce.

Il Genoa renderà vita difficile alla squadra azzurra come ha rivelato ai microfoni di Dazn l’allenatore del Grifone Patrick Vieira. In questa stagione la squadra ligure non ha mai vinto ancora contro una big: spera così in un risultato positivo contro il Napoli. L’ex centrocampista dell’Inter ha vissuto anni memorabili anche in maglia nerazzurra: una preoccupazione in più per Antonio Conte che conosce molto bene tutte le difficoltà del caso.

In attacco spazio ancora a Raspadori, autore dell’ennesimo gol decisivo in magli azzurra. In difesa sarà confermato Olivera al centro della difesa: Marin non vanta quell’esperienza che dà sicurezza al reparto arretrato. Conte spera di recuperare Buongiorno soltanto per le ultime due sfide di campionato. L’allenatore del Napoli incrocia le dita per conoscere subito le condizioni fisiche di Lobotka: nuovi aggiornamenti arriveranno nel corso della giornata.