Napoli, rinforzo dalla B per Conte: altro guizzo di Manna

Il Napoli si sta muovendo in vista dell’estate ed in tal senso per Antonio Conte può arrivare un nuovo rinforzo direttamente dalla Serie B. Si tratta di un ennesimo guizzo da parte del direttore sportivo Giovanni Manna.

La situazione per gli azzurri si fa, giornata dopo giornata, sempre più incandescente e da questo punto di vista la concentrazione da parte di Antonio Conte e dei suoi uomini è tutta sul campo. Ed ovviamente sulle prossime tre partite che ci sono all’orizzonte, contro Genoa e Cagliari in casa, allo stadio Diego Armando Maradona, e nel mezzo la sfida al Parma dello stadio Tardini. Ovviamente, però, gli azzurri non possono restare a guardare anche in sede di mercato visto che è fondamentale continuare a programmare il futuro.

Giovanni Manna è consapevole del fatto che ci si aspetta di più da lui, ancor di più dopo la sessione invernale. Troppo grande, in tal senso, la ferita per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia che non è stato adeguatamente sostituito. Questo nonostante il fatto che Antonio Conte sia riuscito a trovare la quadra per rendere ancora il Napoli estremamente competitivo. In tal senso, adesso il direttore sportivo dei partenopei mette gli occhi in Serie B, dove può arrivare un nuovo rinforzo davvero molto, molto interessante.

Napoli, nuovo rinforzo dalla Serie B: giovane talento per Conte

Il Napoli dovrà necessariamente intervenire in maniera massiccia ed importante in ogni zona del campo, dal momento che ci sono troppi problemi da risolvere. Soprattutto in termini numerici. In tal senso, attenzione alla difesa, con Giovanni Manna che a quanto pare ha messo nel mirino un talento della Serie B. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Niccolò Fortini, talentuoso terzino sinistro della Juve Stabia che in Serie B sta facendo grandissime cose.

Si tratta di un classe 2006 che ha un potenziale davvero enorme e che è stato tra i grandi protagonisti di questa annata della compagine di Castellammare di Stabia. Di proprietà della Fiorentina, si tratta di un calciatore che a quanto pare piace e non poco al Napoli. Per lui in stagione sono 25 le presenze collezionate, condite da 2 gol e 4 assist, che confermano la sua naturale propensione alla spinta ed all’attacco.

Non sarà facile per gli azzurri trovare la quadra con un club come la Fiorentina, dal momento che Commisso è un osso duro in sede di trattativa. Giovanni Manna in estate potrebbe seriamente provarci, con il Napoli che con Fortini e Marianucci potrebbe seriamente ringiovanire la rosa ed in particolar modo la difesa.