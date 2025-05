Infortunio Lobotka, tegola per Conte: svelati i tempi di recupero

Infortunio Lobotka, arrivano degli importanti aggiornamenti in casa Napoli e la notizia non è stata di certo presa come una buona notizia da Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime circa i tempi di recupero per lo slovacco.

In casa Napoli l’unico elemento che fa storcere il naso e che crea apprensione è sicuramente quello legato in generale all’infermeria. Se la squadra di Antonio Conte è tornata a macinare il suo gioco ed a vincere senza concedere neanche mezza occasione agli avversari, l’allarme riguarda il fatto che sono tanti da ormai troppo tempo gli infortuni che ne stanno falcidiando la rosa. Già di per sé limitata a causa di alcune scelte fatte tra l’estate e l’inverno che sono state molto criticate da più parti.

Contro il Lecce la squadra di Antonio Conte ha ancora una volta faticato leggermente, in maniera del tutto fisiologica, ma allo stesso tempo ha portato a casa una vittoria fondamentale su un campo difficilissimo come quello di Lecce. In tal senso, l’unica nota stonata riguarda le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito malconcio dopo un contrasto di gioco e costretto ad alzare bandiera bianca. Ed ora a proposito del regista del Napoli, autentico faro illuminante della manovra, arrivano aggiornamenti relativi ai tempi di recupero.

Infortunio Lobotka, le ultime sui tempi di recupero: c’è apprensione

Inizialmente si è pensato ad una semplice botta, ma poi vedendo le immagini dello scontro si è temuto il peggio. Vale a dire sembrava potesse trattarsi di una distrazione ai legamenti della caviglia che lo avrebbe costretto ad almeno un mese di stop. Tradotto in altri termini: campionato finito. In tal senso, arrivano aggiornamenti da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, sede operativa del Napoli, che spiega come sta dopo l’infortunio Lobotka. Ecco dunque come stanno le cose.

Stando a quanto riportato dal giornalista, in casa Napoli pare si sia tirato un primo sospiro di sollievo. A quanto pare, infatti, il calciatore nella giornata di domani, come da tabella ordinaria, si sottoporrà agli esami strumentali. C’è attesa in maniera inevitabile da questo punto di vista, ma le sensazioni che si hanno sembrano escludere il peggio. Dovrebbe trattarsi di una botta, sicuramente dolorante, ma senza alcuna distrazione. Questo dovrebbe metterlo nelle condizioni, una volta assorbito il dolore, di tornare prontamente a lavorare agli ordini di Antonio Conte.

Resta in dubbio, ovviamente, per la partita contro il Genoa in programma per domenica sera, e scalda i motori come è normale che sia Billy Gilmour. In ogni caso, un piccolo sospiro di sollievo per l’infortunio di Lobotka lo tira il Napoli.