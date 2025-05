Neres KO, nuovi tempi di recupero: l’annuncio cambia i piani

Per quanto riguarda l’infortunio di David Neres arrivano delle notizie che possono cambiare i piani del Napoli e di Antonio Conte. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso dall’infermeria di Castel Volturno.

L’entusiasmo è dilagante nella piazza partenopea, come è normale che sia. Dopo una annata costituita da alti (tantissimi) e bassi (pochi, concentrati nel mese di febbraio), la squadra di Antonio Conte ha di nuovo messo la quinta. Ha blindato la linea di difesa, tornata ad essere un bunker inespugnabile, ed è reduce adesso da quattro vittorie di fila senza mai subire gol. Il tema principale per il Napoli però è senza ombra di dubbio quello legato alla situazione infortuni, che nel girone di andata è stata davvero costantemente allarmante.

Da questo punto di vista uno degli elementi più importanti della rosa e che servirebbe come il pane, per le sue caratteristiche, in questo finale di stagione per Antonio Conte è senza ombra di dubbio David Neres. Il suo ennesimo KO è stato un duro colpo per tutti ed ora arriva una svolta non di poco conto dal momento che cambiano i tempi di recupero. E l’annuncio in questione finisce in maniera inevitabile anche per cambiare i piani che il Napoli ha messo a punto nelle ultime settimane. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Infortunio Neres, quando rientra? Le ultime sui tempi di recupero

Nonostante Giacomo Raspadori stia dando delle risposte sensazionali in questo girone di ritorno, dal momento che è perfetto per il nuovo modulo di Conte con due attaccanti, non si può sottovalutare l’importanza di David Neres. E da questo punto di vista, sarà fondamentale recuperarlo per i suoi dribbling e strappi. In tal senso, secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a proposito del brasiliano ci sono delle novità non di poco conto da segnalare da questo punto di vista. Andiamo a vedere di che si tratta in maniera dettagliata ed approfondita.

Se, infatti, per i due difensori Juan Jesus ed Alessandro Buongiorno la stagione è praticamente finita, la situazione è diversa per quanto riguarda David Neres. A quanto pare, infatti, il brasiliano potrebbe seriamente tornare a disposizione per le ultime due partite del Napoli, vale a dire per le partite contro il Parma prima e con il Cagliari poi. Potrebbe non essere al top della forma e non avere i novanta minuti di gioco nelle gambe, ma anche a gara in corso si potrebbe rivelare davvero fondamentale. Ed inevitabilmente cambiano i piani di Conte. Stavolta, per fortuna, in senso positivo.