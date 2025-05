Napoli, Conte esulta: recupero lampo, sarà in campo

Conte vuole subito regalare un nuovo Scudetto agli azzurri. L’allenatore del Napoli può ricevere subito una notizia splendida: ecco il recupero lampo

Il Napoli continua a collezionare punti decisivi in ottica futura: il sogno Scudetto è diventato sempre più vicino. Una scalata incredibile in vista delle prossime tre sfide di campionato: spunta una nuova decisione per ambire a grandi palcoscenici.

Una nuova soluzione lampo per averlo subito a disposizione. Saranno ore decisive per conoscere anche le condizioni fisiche di Lobotka: il centrocampista slovacco è uscito anzitempo contro il Lecce, nelle prossime ore arriverà la diagnosi ufficiale. Un momento decisivo per recuperare tutti in vista delle ultime tre sfide che potranno regalare lo Scudetto agli azzurri. Un percorso di crescita incredibile per la squadra partenopea in ottica futura: ecco la soluzione definitiva.

Napoli, le condizioni fisiche: c’è una notizia splendida

Pochi minuti fa è arrivata il nuovo annuncio in casa Napoli. Spunta la decisione che ha fatto gioire l’allenatore azzurro: ecco la svolta decisiva in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Neres è pronto a scendere in campo nelle ultime due sfide di campionato. Conte ha intenzione di recuperarlo in vista della gara contro il Parma: l’allenatore azzurro è in ansia per le condizioni fisiche di Lobotka dopo i problemi alla caviglia. Un annuncio decisivo per averlo subito a disposizione per la trasferta ostica in Emilia Romagna: il talentuoso brasiliano ce la sta mettendo tutta per essere protagonista in campo.

Il Napoli è sempre molto concentrato sulle prossime sfide per lavorare intensamente a Castel Volturno: Conte è vicino a regalare un nuovo sogno ai tifosi partenopei. La squadra azzurra cercherà di collezionare i 7 punti decisivi per avere l’artimetica per lo Scudetto: una nuova voglia immensa per arrivare fino alla fine.

Neres potrebbe essere una soluzione alternativa soprattutto a partita in corso: gli infortunati hanno lavorato anche nei giorni liberi concessi dall’allenatore del Napoli. Un momento decisivo per prendere le miglior decisioni possibili in vista delle prossime sedute di allenamento. Conte ha saputo rivoluzionare l’undici iniziale di partita in partita: ha dimostrato di essere meno integralista rispetto al passato. L’allenatore azzurro potrebbe anche recuperare Buongiorno in vista dell’ultima sfida al Maradona contro il Cagliari: ancora poche settimane per coronare il sogno chiamato Scudetto. Una nuova splendida notizia per non dare nulla per scontato.