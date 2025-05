Napoli penalizzato: il Var funziona? Il video parla chiaro

I partenopei portano a casa una vittoria d’oro contro il Lecce, ma c’è un tema che tiene banco ed è quella della tecnologia. I dettagli

A Napoli il conto alla rovescia per il titolo è partito anche se non sarà festeggiato nel prossimo weekend. Servono sette punti nelle ultime tre partite per avere la certezza matematica del trionfo. Il timore che sta crescendo fra i tifosi azzurri è magari un utilizzo sbagliato della tecnologia. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere il presunto fallo di mani di Spinazzola. Un tocco inatteso e, soprattutto, che sembra arrivare dopo il petto.

Ma c’è un altro video che sui social è ritornato a far parlare e in questo caso il Napoli sembra essere penalizzato. I dubbi sul funzionamento del Var restano e il filmato sul gol annullato a Lukaku sembra dire completamente altro rispetto a quanto deciso dal direttore di gara. Naturalmente si tratta di un tema comunque molto delicato e sul quale non è da escludere un intervento dei vertici.

Lecce-Napoli: gol annullato a Lukaku, c’è un dubbio

Il Napoli la partita di Lecce l’aveva sbloccata ancora prima con Lukaku. Un gol alla fine annullato per fuorigioco e confermato dal Var. Una posizione davvero millimetrica che ha fatto molto discutere. Dalle immagini mandate in televisione la decisione sembrava essere giusta, ma sui social sta girando un frame differente e per questo motivo le polemiche ritornano e il rischio è quello di avere un finale di campionato ricco di discussioni.

Diciamo che la vittoria ha permesso di spegnere tutte le polemiche. Ma in questo finale di stagione le decisioni hanno un peso doppio e il rischio è quello di fare i conti con scelte dubbiose. Nel video pubblicato su Instagram si vede Lukaku che sembra essere in linea con i difensori al momento del passaggio. Davvero una decisione non semplice e che rischia di aprire ad ulteriori polemiche.

Ma non è assolutamente finita qui. Come evidenziato dalla stessa pagina, le immagini sono state rese note solamente cinque minuti dopo l’episodio. Un qualcosa di davvero particolare e che da tempo fa molto discutere. Il timore è che si mandino solo i frame che vogliono e per questo motivo si chiede maggiore trasparenza. Vedremo se sul fuorigioco millimetrico e anche sulla velocità dei video. Un passaggio obbligatorio per consentire di mettere la parola fine a tutte le polemiche e consentire a Napoli ed Inter di giocarsi lo Scudetto senza dubbi o polemiche.