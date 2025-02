Classifica VAR a favore: il Napoli è ultimo: Inter sul podio

Il tema arbitri continua a tenere banco in Italia. Gli interventi della tecnologia sembrano non sorridere ai partenopei. Un dettaglio da non sottovalutare in chiave Scudetto

Lo Scudetto è destinato ad essere deciso dai dettagli e, di conseguenza, anche dai possibili interventi Var. Sappiamo come ormai al tecnologia è diventata da qualche anno fondamentale per il nostro calcio. Un utilizzo, in alcuni casi eccessivo, che in molte occasioni ha deciso i match e in vista del big match di sabato al Maradona è uscita una classifica non premia assolutamente i partenopei. Anzi proprio il contrario.

Stando a questa graduatoria, il Napoli è la squadra che ha avuto meno interventi del Var a favore in questa parte di campionato a differenza dell’Inter. Un dato che in un primo momento non deve lasciare maggiormente sorprese, ma se si va a ripercorrere alcuni episodi si capisce come la tecnologia non è stata utilizzata nel modo che tutti si aspettavano.

Napoli: la classifica VAR non premia gli azzurri

Il Napoli in questa stagione è tra le squadre che sicuramente non hanno avuto grandi aiuti dal VAR. Un dato che preoccupa molto i tifosi ripercorrendo meglio il campionato. Qualche errore c’è stato nel corso dell’annata e quindi i supporters azzurri chiedono un utilizzo della tecnologia in maniera assolutamente corretto.

Secondo quanto evidenziato, il Napoli ha avuto un solo intervento al Var a favore rispetto ai sette dell’Inter. Un dato che preoccupa un po’ i tifosi dei partenopei in vista dello scontro diretto di sabato. Per molti, infatti, la tecnologia ha aiutato i nerazzurri e si spera che il trend possa cambiare magari già cambiare durante il big match del Maradona. Non semplice per diversi modi, ma sicuramente l’arbitro sotto la lente d’ingrandimento di molti.

Non è un periodo semplice per il VAR e per gli arbitri e quindi il Napoli spera che la partita possa svolgersi senza particolari problemi e soprattutto errori. E magari si augurano di avere qualche intervento della tecnologia a favore.

VAR e polemiche

La questione del VAR da tempo continua ad essere al centro di diverse polemiche. Sicuramente il mancato utilizzo della tecnologia a favore del Napoli non è una buona notizia e si spera di poter riuscire ad avere un cambio di passo magari già nello scontro diretto contro l’Inter di sabato.