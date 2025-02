Napoli: decisione presa, nuovo ruolo per Raspadori

Il cambio modulo ha portato l’attaccante ad essere ancora una volta decisivo. Ma per lui presto è possibile un ritorno al passato

Giacomo Raspadori è forse la nota più lieta di questo periodo in casa Napoli. Due gol in altrettante partite e un 3-5-2 che sembra rispecchiare alle perfezione le sue caratteristiche. Il problema è che il resto della squadra non risponde presente e per questo motivo, secondo le informazioni de La Repubblica, in vista dell’Inter ci potrebbero essere delle novità importanti. Conte, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di effettuare delle modifiche importanti.

Novità che porterebbero Raspadori a cambiare nuovamente ruolo. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni e ci vorrà del tempo per avere delle certezze. Ma l’idea di presentarsi in un modo differente sabato al Maradona è più che reale e in quel caso a pagare dovrebbe essere l’ex Sassuolo. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di qualche giorno.

Napoli: novità Raspadori, i dettagli

Non è sicuramente un periodo facile per il Napoli. Gli ultimi risultati hanno lanciato una sorta di campanello d’allarme e Conte starebbe lavorando per individuare le giuste soluzioni. Una sarebbe il ritorno all’ormai consolidato 4-3-3 visti i recuperi di Olivera e Spinazzola. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite visto che il 3-5-2 continua a non convincere pienamente soprattutto in fase difensiva.

Il passaggio al tridente porterebbe Raspadori ad abbandonare il ruolo di seconda punta e giocare da esterno a sinistra. Una posizione non proprio congeniale sia per caratteristiche che per modo di giocare. Naturalmente non è da escludere che il ritorno al passato possa presentare anche delle brutte notizie per il calciatore con una panchina.

In questo momento pensare ad una panchina per Raspadori non è assolutamente pensabile considerate anche le prestazioni che l’attaccante sta mettendo in campo. L’ultima parola spetterà a Conte e vedremo quali alla fine saranno le scelte da parte del tecnico leccese.

Raspadori e il nuovo ruolo

Per Raspadori possibile, quindi, un passaggio da esterno nel 4-3-3 per provare comunque a ritornare ad essere una squadra imprevedibile come qualche mese fa. Una scelta sicuramente particolare che potrebbe non premiare l’ex Sassuolo. Ma Conte in questo momento sta facendo tutte le valutazioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane.