Napoli: problema Lobotka, Conte preoccupato

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno. Sembra esserci un piccolo guaio per il centrocampista slovacco e presto saranno fatte le valutazioni del caso

È un Napoli che non convince. Le ultime uscite non hanno sicuramente lasciato un buon ricordo nella mente dei tifosi partenopei e in molti si chiedono di chi è la colpa. Ad oggi è davvero difficile individuare un responsabile, ma le prestazioni di alcuni giocatori si sono abbassate e questo potrebbe aver inciso in un gioco non proprio brillante.

Come evidenziato da Il Mattino, anche Lobotka nelle ultime settimane non sta assolutamente giocando ai suoi livelli. Il regista del Napoli è fondamentale per il modo di giocare di Antonio Conte e per questo motivo si spera di recuperarlo il prima possibile. Ma c’è un piccolo problema che preoccupa molto il tecnico leccese. Quindi non è da escludere che in futuro vengano fatte delle valutazioni importanti per cercare di non incappare in un intoppo ancora più grave.

Napoli: come sta Lobotka

Le condizioni di Lobotka sono tutte da valutare. Lo slovacco in queste settimane sta faticando un po’ più del previsto e il timore è che non sia dovuto solamente ad un calo fisiologico. È vero che per Conte è imprescindibile e quindi tutte le partite lo vedono protagonista, ma è sembrato molto più lento e questo rappresenta un campanello d’allarme a Castel Volturno.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, il rischio è quello di un Lobotka affaticato e quindi bisognerà capire meglio se gestirlo in maniera differente o magari continuare così sapendo che si potrebbe incappare in un infortunio muscolare. Contro l’Inter difficilmente Conte lascerà lo slovacco in panchina. Poi si vedrà. Ma la speranza del Napoli è che tutto possa rientrare nel minor tempo possibile e il centrocampista ritorni ai suoi livelli.

Anche perché Gilmour, almeno fino ad oggi, non ha assolutamente convinto in maniera netta. Naturalmente non è da escludere che in partite meno impegnative si decida di dare più spazio allo scozzese.

Napoli: Lobotka titolare contro l’Inter

A prescindere da questo affaticamento, Lobotka sarà titolare contro l’Inter. Il Napoli ha la consapevolezza di non poter fare assolutamente meno del proprio regista in alcune partite. Nella speranza che il problema non si aggravi ancora di più. Ma in futuro la gestione del giocatore potrebbe essere differente proprio per portarlo a rendere in modo differente.