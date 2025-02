Napoli: affare con il Real, si chiude in prestito

Novità di calciomercato importante in casa partenopea. Possibile una operazione con i ‘Blancos’ al termine della stagione in corso

I rapporti tra Napoli e Real Madrid sono ottimi ormai da diverso tempo. L’affare Marin lo ha confermato e per questo motivo non è da escludere che in futuro ci possano essere ulteriori operazioni. L’obiettivo è sempre quello di riuscire a rinforzare la squadra e gli ottimi rapporti con i club potrebbero consentire comunque di rinforzare la rosa magari attraverso giocatori che non rientrano nei piani di quella squadra.

E, secondo informazioni di Spazio Napoli, non è da escludere che Manna possa bussare ancora una volta alla porta del Real Madrid. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro. Il Napoli comunque ci pensa e i tifosi sognano la possibilità di chiudere una operazione molto importante.

Calciomercato Napoli: colpo dal Real Madrid, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Per il momento si è in una fase di valutazione considerato che ci sono diversi mesi fino alla prossima estate. Quindi non è da escludere che alla fine si possa optare per scelte diverse rispetto a quelle ipotizzate in questo momento.

Uno dei nomi che il Napoli potrebbe valutare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte è quella Arda Guler. Sappiamo come il turco non rientra più nei piani del Real Madrid almeno fino a quando ci sarà Ancelotti in panchina. Per questo motivo non è da escludere che ci possa essere un tentativo durante il prossimo calciomercato almeno in prestito. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Sicuramente Arda Guler consentirebbe al Napoli di fare un salto di qualità molto importante. Una operazione di calciomercato non impossibile e per questo motivo Manna un tentativo è pronto a farlo.

Mercato Napoli: Arda Guler un obiettivo?

Arda Guler è un obiettivo del Napoli per il calciomercato estivo. Il Real Madrid ha aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito e quindi vedremo se alla fine i Blancos consentiranno questa operazione oppure si opterà per giocatori differenti per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.