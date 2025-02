Napoli, Lukaku a secco: la mossa tattica di Conte

Romelu Lukaku non segna dalla sfida contro la Juventus. Circa un mese senza trovare la via del gol: spunta la mossa alternativa di Antonio Conte

Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. Il Napoli sogna in grande per arrivare sempre in alto: il primo posto è ormai alla portata degli azzurri, ma tutto si deciderà durante la sfida contro l’Inter. Lukaku vuole tornare a regalare gol importanti in casa azzurra: spunta la mossa a sorpresa per liberarlo in area di rigore.

Conte sta pensando di rivoluzionare ancora la formazione azzurra con il ritorno al 4-3-3. Olivera sarà titolare come terzino sinistro: l’obiettivo è quello di esaltare vecchi automatismi, ma serve anche la svolta per Romelu Lukaku. In stagione ha servito anche sette assist, ma ora se la vedrà con Acerbi che all’andata l’ha bloccato sui duelli ad uomo. Spunta la nuova mossa tattica per liberare l’attaccante del Napoli che è voglioso di tornare a segnare gol importanti dopo quello realizzato alla Juventus.

Napoli, Conte valorizza Lukaku: ecco la chiave tattica

Gli azzurri continuano a sognare in grande per trionfare nel campionato italiano dopo una stagione sorprendente con Antonio Conte. Un’occasione ghiotta per mettere l’attaccante belga nelle condizioni di far gol: ecco l’alternativa giusta per avere la meglio in area di rigore.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha intenzione di cambiare spartito contro l’Inter. Conte starebbe pensando al ritorno del 4-3-3 con Spinazzola e Olivera in campo dal primo minuto: Raspadori è pronto a partire nuovamente dalla panchina nonostante i due gol realizzati nelle ultime due sfide. L’obiettivo per sbloccare Lukaku è quello di ricercare l’ampiezza per rimpire l’area: in questo modo si potrebbe liberare l’attaccante belga venendo accompagnato da più uomini.

Una sfida molto sentita per il belga che giocherà un’altra sfida come ex: ha vissuto una stagione clamorosa ai tempi dell’Inter proprio con Antonio Conte, ma il suo ritorno in nerazzurro non è stato memorabile sbagliando un’occasione clamorosa anche in finale di Champions League.

Saranno così giorni importanti a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Inter nel migliore dei modi: una rivoluzione tattica per tornare alla vittoria dopo un mese di febbraio da dimenticare. Conte spera di iniziare marzo con una vittoria da urlo proprio contro la corazzata guidata da Simone Inzaghi: ormai ci siamo per servire al meglio Lukaku in area di rigore.