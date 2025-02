Napoli, Manna lavora per l’estate: regalo a Conte dall’Ucraina

Il Napoli è pronto a programmare già la prossima stagione con colpi entusiasmanti. Spunta il regalo per Conte: arriva direttamente dall’Ucraina

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta anche sul fronte calciomercato. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: saranno settimane decisive per anticipare le big d’Italia e d’Europa. In estate arriverà anche la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, sempre più vicino al Manchester United come evidenziato nelle ultime ore. Una nuova mossa a sorpresa per il colpo in attacco: ecco la verità direttamente dall’Ucraina.

Il ds Manna continua a lavorare in ottica futura per chiudere subito nuovi colpi per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli cercherà di essere accontentato dopo una sessione invernale poco entusiasmante dopo l’addio di Kvara passato al PSG. Spunta la verità del talentuoso giocatore ucraino che ha rivelato la verità sul colpo in casa azzurra. Conosciamo tutta la verità nel dettaglio: in estate potrebbe sbarcare proprio a Napoli.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: che regalo per Conte

Un nuovo affare entusiasmante per provare a rendere competitiva la rosa azzurra anche in Champions League. Il primario obiettivo del Napoli è quello di tornare a vivere notti magiche a livello europeo, ma ora il sogno Scudetto è diventato realtà col passare dei mesi. Spunta la verità del talentuoso giocatore ucraino: cosa c’è di vero?

Ai microfoni de Il Corriere dello Sport il talentuoso giocatore ucraino, Giorgi Sudakov, ha rivelato che ha ricevuto un’offerta dal Napoli ma lo Shakhtar non l’ha voluto lasciare partire perché sarebbe dovuto restare con la squadra ucraina. Ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A: anche Milan e Juventus continuano a monitorare le sue prestazioni in Ucraina.

Sudakov pensa ancora al Napoli ed in estate potrebbe esserci il colpo a sorpresa per Antonio Conte. L’allenatore azzurro non è stato soddisfatto della sessione invernale, ma ora il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo mettendo a segno diversi colpi per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa azzurra.

Il Napoli ha già le idee chiare, ma ora è concentrato anche sullo Scudetto: tra pochi giorni ci sarà lo scontro diretto al Maradona per continuare a cullare il sogno. Tutto può cambiare nei prossimi mesi per riuscire così a chiudere l’affare sensazionale: ecco la verità per il colpo Sudakov.