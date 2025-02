Napoli, addio Conte: arriva la decisione

Antonio Conte è pronto a cambiare aria, ma pochi minuti fa è arrivata la decisione annunciata da Il Corriere dello Sport. Ecco tutta la verità sul suo futuro

L’allenatore leccese ha sposato il progetto di De Laurentiis per riportare in alto il Napoli: i frutti sono già arrivati in questi mesi, ma i tifosi azzurri sperano di tornare subito alla vittoria. Sarà una settimana decisiva con lo scontro diretto al Maradona: ecco la mossa a sorpresa per conoscere il futuro di Antonio Conte.

Da pochi mesi è iniziato il nuovo progetto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore azzurro è pronto a rivoluzionare l’undici di partenza per affrontare l’Inter: uno scontro diretto tutto da seguire al Maradona. Saranno giorni intensi in casa azzurra per riuscire così a trovare la giusta quadratura in vista delle prossime settimane: Lukaku e compagni hanno l’occasione ghiotta di tornare al primo posto.

Napoli, la soluzione per il futuro: la scelta di Conte

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile addio di Conte al termine della stagione, ma come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport l’allenatore del Napoli è molto preso dal lavoro con la squadra azzurra: non ha mai pensato di andare via. Sicuramente il mercato di gennaio non è stato avvincente dopo l’addio di Kvara: ora spera di proseguire il suo matrimonio con il presidente De Laurentiis che dovrà accontentarlo sul fronte calciomercato.

Il Napoli continuerà a lavorare senza sosta in vista del futuro: gli azzurri proveranno così a programmare la prossima campagna acquisti. Saranno mesi decisivi per arrivare alla chiusura definitiva di top player. Dopo l’addio di Kvara, Conte sperava in tanti colpi a gennaio che non sono mai arrivati: soltanto Okafor ha vestito la maglia azzurra nell’ultimo giorno di mercato.

Il ds Manna è già al lavoro per la prossima stagione per accontentare subito Antonio Conte. L’allenatore azzurro cercherà di far sognare fino alla fine i tifosi azzurri: lo Scudetto resta un sogno nel cassetto, ma la stagione degli azzurri resta più che positiva. C’è bisogno di una nuova programmazione per continuare insieme la storia d’amore: il tecnico leccese non ha intenzione di andare via, ma dovrà essere accontentato sul fronte calciomercato. Una nuova mossa a sorpresa per riuscire a trovare la giusta quadratura in ottica futura.