Napoli, rivoluzione Conte: due novità contro l’Inter

Conte è pronto a rivoluzionare l’undici di partenza per affrontare l’Inter nelle migliori condizioni possibili. Spunta il nuovo intreccio decisivo, ecco le novità per l’Inter

Il Napoli dovrà subito trovare la miglior soluzione possibile per arginare la corazzata di Simone Inzaghi. Gli azzurri saranno protagonisti al Maradona nello scontro diretto tanto atteso: tutto può cambiare in pochi giorni con due novità importanti dal primo minuto per Antonio Conte.

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro del Napoli. Novità importanti dal primo minuto per Antonio Conte: gli azzurri proveranno ad avere la meglio in vista della super sfida contro l’Inter. Dopo tre pareggi ed una sconfitta a febbraio, Lukaku e compagni cercherà di iniziare alla grande il mese di marzo regalando una gioia ai tifosi azzurri. Uno scontro diretto al Maradona per cercare di tornare al primo posto in classifica superando proprio i nerazzurri.

Napoli, due mosse per l’Inter: spunta la novità

Saranno giorni intensi per conoscere nel dettaglio le prossime mosse a sorpresa di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha dovuto incassare una nuova sconfitta a Como dopo il gol decisivo di Assane Diao dopo l’errore di Lobotka in fase di sviluppo. Ecco il nuovo undici titolare che scenderà in campo contro l’Inter.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Antonio Conte ormai è già proiettato alla sfida contro l’Inter. Cambio di modulo per l’allenatore azzurro che punterà al ritorno del 4-3-3 con Spinazzola alto a sinistra, mentre tornerà Olivera titolare come terzino. Politano potrà tornare ad agire liberamente pensando così più alla zona offensiva: un momento decisivo per tornare a vincere con l’occasione ghiotta per Di Lorenzo e compagni.

Novità importanti dal primo minuto per riuscire così a trovare la giusta quadratura. Il Napoli è alla ricerca di nuovi stimoli per provare così a vincere contro la capolista Inter. Saranno ore decisive per riuscire ad avere la meglio in campo e fuori: Olivera scalpita per avere una maglia da titolare dopo la panchina di Como. Mazzocchi e Neres, invece, torneranno a disposizione di Conte soltanto dopo la sosta Nazionale.

Soltanto panchina per Raspadori autore di due gol nelle ultime sfide azzurre: in attacco confermato Romelu Lukaku che è ormai a secco da quattro partite. L’attaccante belga non è più pimpante come un mese fa, ma Conte non rinuncerà mai a lui.