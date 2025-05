Napoli: niente Frattesi, Manna chiude un altro affare

Il gol in Champions League potrebbe cambiare il futuro del centrocampista nerazzurro. I partenopei pronti a prendere un altro rinforzo

Il Napoli ha fatto di tutto per portare Frattesi alla corte di Conte durante il calciomercato invernale, ma da parte dell’Inter c’è stato un muro. Un colpo che, secondo le ultime indiscrezioni, doveva essere rinviato in estate, ma ora le ultime prestazioni del romano potrebbero portare i nerazzurri a frenare su una eventuale partenza del centrocampista. Inzaghi ha sempre puntato sul giocatore e si sta rivelando sempre più decisivo. Naturalmente da parte sua c’è la volontà di andare a giocare con continuità anche se per adesso il suo futuro potrebbe cambiare.

Una situazione che dovrebbe portare il Napoli a sondare altri profili. Il no a Frattesi complica un po’ i piani di Manna, ma il direttore sportivo è pronto a destinare i soldi del centrocampista ad un altro acquisto nel prossimo calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: salta Frattesi, chi arriva al suo posto

Frattesi è un giocatore che è sempre piaciuto ad Antonio Conte. Si tratta di un centrocampista con caratteristiche non presenti nella rosa del Napoli e si può parlare di un attaccante aggiunto. L’idea di portarlo in azzurro ha stuzzicato molto Manna tanto da pensare di andare a sacrificare un calciatore come Raspadori. Alla fine, però, da parte dell’Inter non c’è stata mai una apertura rinviando il discorso all’estate.

Ora il gol decisivo in Champions League potrebbe cambiare il suo futuro. L’Inter difficilmente si priverà del giocatore nel prossimo calciomercato e il Napoli sarà costretto a virare su un obiettivo differente. La soluzione più probabile è rappresentata da Pellegrini. Il centrocampista lascerà la Roma e Conte lo segue da tempo. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione soprattutto se ci dovesse essere la doppia partenza di Anguissa e Lobotka.

Attenzione, però, alla possibilità di andare a utilizzare i soldi di Frattesi per andare a prendere Zaccagni. Due piste di calciomercato sicuramente da seguire in casa Napoli. I partenopei vogliono alzare il livello e per farlo hanno bisogno di giocatori in grado di aiutare il club a raggiungere i traguardi prefissati.

Mercato Napoli: Pellegrini o Zaccagni al posto di Frattesi

Pellegrini e Zaccagni sono due calciatori che interessano molto al Napoli e l’attenzione di Manna potrebbe ora spostarsi su di loro in vista del prossimo calciomercato. La pista Frattesi dopo il gol di ieri sembra essere sfumata.

Naturalmente il Napoli continuerà a restare alla finestra per il centrocampista dell’Inter. In caso di una apertura, i partenopei proveranno a chiudere per il romano.