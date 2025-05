Svolta tra i pali: il Napoli anticipa il Milan e prende il portiere

La posta in palio in questo finale di stagione è alta, ma il Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima.

L’intento è quello di mettere a disposizione di Antonio Conte una formazione ancora più competitiva per confermarsi non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. Poche cose dovrebbero cambiare rispetto alla stagione che sta per concludersi, ma in alcuni reparti chiave la formazione partenopea accoglierà volti nuovi. Tra questi rientra anche la porta, con Alex Meret che dovrebbe lasciare il posto ad un altro portiere per via delle complicanze nate in merito al suo rinnovo.

Se non si dovesse trovare una soluzione, il Napoli sarebbe pronto a scaricare l’estremo difensore friulano per puntare su quello che da tempo è il prescelto del Milan per sostituire Mike Maignan.

Il Napoli anticipa il Milan per il portiere

Il Napoli potrebbe anticipare il Milan per il portiere nel prossimo calciomercato estivo. Se i discorsi con Alex Meret per il suo rinnovo di contratto non dovessero concludersi nel migliore dei modi, la dirigenza partenopea avrebbe pronta il piano B sul quale andare a puntare.

Come anticipato, però, sull’estremo difensore ci sarebbe anche il forte interesse del Milan, ma il Napoli avrebbe dalla sua non solo la partecipazione alla prossima Champions League, ma anche un importante tesoretto da poter investire frutto delle ricche cessioni di Victor Osimhen, che avverrà per l’appunto in estate, e Khvicha Kvaratkshelia.

Stando a quanto riportato dai colleghi della RAI, dunque, se i rapporti con Alex Meret dovessero incrinarsi, il Napoli sarebbe pronto a sostituirlo con Lucas Chevalier del Lille, portiere classe 2001, già nel giro della Nazionale francese, che però costerebbe troppo. Il valore attuale del suo cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra che potrebbe però lievitare e che di conseguenza costringerebbe il Napoli a guardarsi ancora una volta intorno.

Il Napoli ha già scelto il suo nuovo portiere

Lucas Chevalier non sarà il nuovo portiere del Napoli. Il motivo è semplice: l’estremo difensore francese costa troppo. Più probabile è invece Vanja Milikovic-Savic, che ricordiamo avere una clausola da “soli” 20 milioni di euro presente nel suo contratto con il Torino.

In tutto questo, però, c’è da notificare una novità importante. Stando ai colleghi della RAI, infatti, il rinnovo di Alex Meret con il Napoli si avvicina. Anche le ultime distanze sarebbero state limate, con quei famosissimi bonus definiti, così come gli ultimi dettagli dell’accordo che dovrebbe essere firmato entro la fine di questa stagione.