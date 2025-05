ADL ha già scelto il sostituto di Conte: annuncio di Mediaset

L’obiettivo è quello di trattenerlo per almeno un’altra stagione, ma il Napoli si sarebbe portato avanti individuato il sostituto di Antonio Conte.

Ancora nulla di confermato, ma stando ai colleghi di Mediaset Aurelio De Laurentiis potrebbe presto avere un colloquio conoscitivo con questo allenatore per convincerlo a sposare la causa azzurra. Mentre giocatori e popolo sono concentrati su questo intenso finale di stagione, dalle Maldive il presidente partenopeo starebbe già cominciando a programmare il prossimo campionato, mettendo ovviamente in preventivo la possibilità di non avere in panchina Antonio Conte.

Sostituire il salentino non sarà un’impresa semplice, ma una cosa è certa: dopo questa stagione De Laurentiis non ha alcuna intenzione di commettere l’errore di compiere un passo indietro piuttosto che in avanti.

Mediaset svela il nome del prossimo allenatore del Napoli

In panchina al Napoli l’anno prossimo potrebbe non esserci seduto Antonio Conte. Nonostante le possibilità di vederlo in azzurro siano aumentate, l’incertezza relativa al futuro del tecnico salentino continua ad incombere.

Per fortuna questa non incide sul rendimento dei giocatori del Napoli, che a 4 giornate dalla fine del campionato sono primi in classifica ed hanno il destino nelle proprie mani. Oramai non è più in discorso in funzione dell’Inter, ma in funzione dei risultati che otterranno in queste ultime partite di campionato. Vincere a Napoli potrebbe essere la più grande soddisfazione della carriera di Antonio Conte, che non ha chiuso la porta né alla permanenza né tantomeno a un addio. A fronte di questo, per evitare di farsi trovare poi impreparato, Aurelio De Laurentiis si sarebbe cominciato a muovere di conseguenza individuando il profilo col quale andare a sostituire il salentino.

Nel corso di queste settimane sono stati accostati tanti nomi alla panchina partenopea, ma stando ai colleghi di Mediaset l’erede designato di Antonio Conte al Napoli è Massimiliano Allegri, allenatore da sempre più che apprezzato da Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte-Napoli: a breve la verità

Dalle parti di Castelvolturno, o meglio, delle Maldive, si starebbe già cominciando a parlare di un Napoli senza Antonio Conte. Qualora il salentino dovesse davvero lasciare la panchina azzurra, Aurelio De Laurentiis non ci penserebbe più di due secondi ad affidare la sua squadra a Massimiliano Allegri, ad oggi l’allenatore libero che fa più gola a tutti.

Ovviamente l’arrivo del toscano all’ombra del Vesuvio dipende fortemente dal futuro di Antonio Conte, che si deciderà solo nelle prossime settimane. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore del Napoli si incontrerà presto con De Laurentiis per programmare il futuro. Se le idee e le intenzioni saranno di suo gradimento, il salentino rispetterà il contratto che ha firmato con il Napoli la scorsa estate. Se questo non dovesse accadere, scudetto o meno, Conte farà un passo indietro e libererà il suo ufficio di Castelvolturno per fare spazio, verosimilmente, proprio ad Allegri, un po’ come successo già alla Juventus.