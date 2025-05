Napoli, ADL ha scelto il sostituto di Conte: l’annuncio da Milano

Il Napoli è voglioso di continuare a vincere in campionato, ma nel frattempo spunta la nuova decisione sul futuro di Antonio Conte. Un nuovo annuncio da Milano

La dirigenza partenopea è già al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli. Un nuova decisione per il futuro di Antonio Conte: spunta il suo sostituto, l’annuncio è arrivato da Milano.

Antonio Conte è molto concentrato per le prossime quattro finali da giocare. Il Napoli vuole conquistare uno Scudetto insperato ad inizio stagione: il lavoro del condottiero azzurro ha fatto la differenza, ma serve l’ultimo sforzo. L’Inter non vuole mollare la presa anche in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona: ecco la decisione definitiva. La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva in vista del futuro: tanti i nomi inseriti sul taccuino del ds Giovanni Manna.

Calciomercato, la mossa strategica su Conte: la verità

Un momento decisivo per sognare in grande, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di cautelarsi in vista della prossima stagione. Partiranno le ‘quattro giornate di Napoli’ per trionfare nel campionato italiano: basterebbero tre vittorie ed un pareggio indipendentemente dai risultati dell’Inter.

Come svelato dal sito di SportMediaset, in caso di addio di Antonio Conte l’indiziato numero uno per la panchina azzurra è Massimiliano Allegri. Nelle scorse ore è stato accostato anche al Milan, ma nel frattempo si è visto con Giorgio Chiellini a due passi dal gabbione di Livorno. Da mesi è ormai senza squadra in attesa di una nuova destinazione ambita in Serie A e non solo: anche le big d’Europa hanno sondato il terreno per l’allenatore livornese.

Una nuova mossa strategica in vista della prossima stagione per iniziare subito un nuovo progetto. Conte è stato accostato, a sua volta, anche a Milan e Juventus: la decisione arriverà soltanto soltanto a giugno. Una svolta decisiva per continuare a sognare in grande, ecco la mossa strategica in vista del futuro.

L’allenatore del Napoli è pronto a salutare tutti soprattutto in casa di trionfo con lo Scudetto: Allegri è pronto a ripartire con un progetto importante in Serie A. Già in passato è stato accostato alla panchina azzurra, ma ora l’allenatore livornese è in lizza per il futuro del Napoli.