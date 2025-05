Napoli: ancora guai per Conte, c’è un problema Lukaku

In casa partenopea si lavora per andare a conquistare lo Scudetto, ma c’è una questione del belga da risolvere per raggiungere il traguardo

In casa Napoli si sogna in grande. La settimana da incubo dell’Inter ha permesso ai partenopei di balzare in vetta alla classifica solitaria con tre punti di vantaggio. Sono quattro le partite che mancano e ancora tutto può succedere. Sicuramente la trasferta di Lecce rappresenta un primo esame importante per sognare in grande. Conte non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada e quindi proverà a tornare dalla Puglia con i tre punti.

Ma c’è una situazione che preoccupa molto in casa Napoli e riguarda Lukaku. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è soffermata sul belga lanciando un piccolo allarme sull’attaccante belga. L’apporto del giocatore sta un po’ mancando e c’è un problema da risolvere. Lo ha anche detto Conte in conferenza stampa e a questo punto vedremo se nelle prossime partite si riuscirà a mettere fine ad un qualcosa di davvero molto particolare.

Napoli: c’è un problema Lukaku, cosa sta succedendo

Antonio Conte in conferenza stampa ha lanciato un messaggio molto chiaro: in questa squadra c’è un problema realizzativo. La soluzione McTominay ha permesso di riuscire a risolvere in parte la situazione e portare a casa punti fondamentali. Ma ora c’è la necessità di portare gli attaccanti in zona gol e quindi bisognerà capire se alla fine si riuscirà a sbloccare la situazione.

Stando al Corriere dello Sport, Lukaku non trova il gol e assist da due partite. Si tratta un trend negativo quasi mai successo per il belga visto che il digiuno più lungo è sempre stato di 180″. Una situazione non facile considerato anche il fatto che il Napoli non ha un sostituto di livello e per questo motivo Conte si attende un cambio di passo dall’attaccante nelle ultime partite per riuscire a conquistare lo Scudetto.

Una volta terminato il campionato, si andrà sul calciomercato. Le difficoltà di Lukaku sono evidenti e c’è bisogno di un attaccante di livello. Il nome in cima alla lista è quello di Omorodion e quindi vedremo se alla fine il giocatore potrà balzare in pole position nella corsa al calciatore del Porto.

Napoli: Lukaku non segna, serve un nuovo bomber?

Lukaku in questa stagione è andata a corrente alternata anche se il suo apporto non è mai mancato. Conte spera che possa ritornare in questo finale di stagione quello di qualche stagione fa.

Naturalmente nelle prossime settimane si ragionerà su come andare a prendere un sostituto di livello e il nome di Omorodion è un profilo importante in ottica calciomercato estivo.