Napoli, si blocca il rinnovo di Meret: nome nuovo per l’erede

Il Napoli sta pensando al futuro e viste le difficoltà per il rinnovo di Alex Meret pensa ad un nome nuovo per la porta: si tratta di un profilo davvero di grande, grandissimo talento. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Uno dei temi più caldi in casa azzurra è sicuramente quello legato al futuro di Alex Meret. A quanto pare, infatti, quando ogni discorso sembrava ben avviato verso il rinnovo, la trattativa si è di nuovo arenata. Uno il punto di scontro da questo punto di vista. A quanto pare, infatti, l’ex SPAL ed il suo entourage hanno presentato una richiesta per un bonus aggiuntivo che non è piaciuto al Napoli. Con il contratto in scadenza nel 2025, tra praticamente due mesi, gli azzurri non possono non guardarsi attorno valutando le alternative da questo punto di vista.

Si tratta di un ruolo delicato e la situazione per i partenopei è delicata. Da una parte Alex Meret al momento vive la situazione prima esposta, mentre Scuffet dovrebbe tornare al Cagliari al termine del prestito. C’è Caprile, ma a quanto pare i sardi sono pronti a versare nelle casse del Napoli i 9 milioni pattuiti per il riscatto. In tal senso, gli azzurri sono pronti a mettere a segno un colpo per un nome nuovo per la porta degli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nome nuovo per il ruolo di portiere: arriva dalla Francia

E’ un ruolo troppo, troppo delicato per poter pensare di improvvisare in estate, aspettando di vedere se si sblocca oppure no la questione relativa al rinnovo di Meret. Viste le difficoltà, stando a quanto raccontato da Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, nel corso di RAI News 24, il Napoli ha messo nel proprio mirino il nome di Lucas Chevalier, talentuoso portiere francese in forza al Lille e tra i migliori nel ruolo di tutta la sua generazione. E che è stato accostato anche ad altre big del calcio internazionale.

Si tratterebbe di un nome che starebbe girando in orbita Napoli ed in tal senso sarebbe un colpo in pieno stile azzurro. Classe 2001, nonostante la giovane età ha già una buona esperienza in ambito internazionale e degli enormi margini di crescita. E’ tra i profili più interessanti del suo ruolo e gli azzurri, complici i buoni rapporti con il Lille, potrebbero avere una sorta di corsia preferenziale. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra sicuramente alta e importante ma alla portata di un club come quello di Aurelio De Laurentiis.