Napoli: pronto il regalo Scudetto, 50 mln per il ‘nuovo’ Osimhen

La priorità dei partenopei in questo momento è il titolo. Ma il club sta lavorando per accontentare Conte con l’obiettivo di alzare il livello

È un Napoli che ha intenzione di alzare ancora di più il livello della rosa. Lo ha ribadito Conte nell’appuntamento odierno con la stampa: quanto costruito fino ad oggi non era assolutamente scontato e questo sta consentendo di portare i tifosi a sognare in grande. Ora l’obiettivo principale è quello di andare a conquistare lo Scudetto. Una volta terminato il campionato, si ragionerà sul futuro.

La priorità della società è quella di costruire una squadra molto competitiva. Per farlo naturalmente c’è bisogno di andare a prendere calciatori di assoluto livello. In attacco si parla tanto di Kean, ma, secondo le informazioni di Cammaroto, ci sarebbe anche un secondo nome sulla lista di Manna. La valutazione è molto simile a quella del bomber della Fiorentina e quindi si tratterebbe di un vero e proprio regalo Scudetto considerato i 50 milioni di euro da sborsare.

Calciomercato Napoli: il nuovo bomber dal Portogallo

In questa stagione è mancato l’apporto degli attaccanti. Prima di Lecce, Conte ha confermato come i gol di McTominay sono stati fondamentali per la conquista dello Scudetto. Sicuramente inizialmente il tecnico leccese le reti se li aspettava dalle altre punte, ma non sono arrivate. Da qui la necessità di andare a prendere un attaccante che possa essere una alternativa al belga o magari anche complementare in un 3-5-2.

Il nome in cima alla lista, come detto in precedenza, è quello di Kean. Ma le valutazioni sono in corso anche su Samu Aghelowa, conosciuto da tutti come Omorodion. Il bomber spagnolo, ma di origine nigeriane, da tempo è considerato come il nuovo Osimhen tanto che si parlava di un suo approdo al Napoli già in passato. Alla fine non c’è stato l’affondo definitivo ed ora, però, il suo profilo è pronto a tornare ancora una volta in auge.

In questa stagione Omorodion, da qualche mese il suo cognome è Aghelowa come la madre, ha messo a referto 22 gol in 39 partite e parliamo di un classe 2004. È un nome quindi da tenere in considerazione in casa Napoli per il prossimo calciomercato vista la necessità di dover prendere un bomber.

Mercato Napoli: Omorodion è un obiettivo

Omorodion (o Aghelowa) è un nome che si trova sulla lista di Manna da diverso tempo anche se per il momento non c’è nessuna vera trattativa di calciomercato. Il Porto per la sua partenza chiede almeno 50 milioni di euro.

Per questo motivo il suo arrivo dipende molto dalla cessione di Osimhen. Ma intanto, però, la priorità è quella di chiudere il campionato il prima possibile.