Napoli: nuovo difensore per Conte, lo manda Simeone

C’è un tema difesa che sarà affrontato nel summit Conte-ADL. Il reparto quest’anno ha avuto diverse lacune e c’è bisogno di rinforzi immediati

La scelta di Olivera come centrale difensivo e non Rafa Marin conferma una bocciatura netta nei confronti dello spagnolo. Il difensore non ha assolutamente convinto. Il tema del reparto arretrato sarà affrontato certamente anche nel summit previsto tra Conte e ADL nelle prossime settimane. In quel ruolo, in particolare, c’è bisogno di almeno due o tre rinforzi di livello. Manna dovrà, quindi, trovare profili in grado di alzare ancora di più il livello della rosa.

E dalla Spagna potrebbe esserci un’occasione comunque importante. Secondo le informazioni di fichajes.net, l’Atletico Madrid ha dato il via libera ad una cessione nel prossimo calciomercato e il Napoli è pronto ad approfittarne. Si tratta di un vecchio obiettivo dei partenopei. Giuntoli lo aveva seguito ed ora Manna è pronto a tornare su di lui per rendere la rosa ancora più forte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atletico, i dettagli

I rapporti tra Napoli e Atletico sono ottimi anche per la presenza del Cholito nella rosa di Conte. Per questo motivo non è da escludere che gli spagnoli possano consigliare al giocatore di accettare la proposta dei partenopei. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni. Non c’è alcuna trattativa in corso. Ma dalla Spagna sono certi che il difensore non resterà alla corte di Simeone e Manna un tentativo è pronto a farlo

Le Normand non è assolutamente un nome nuovo per il Napoli. I partenopei lo hanno già seguito due anni fa ed ora il suo profilo potrebbe tornare di attualità in casa partenopea. Il condizionale è d’obbligo perché non c’è alcuna trattativa, ma la volontà dell’Atletico Madrid sembra essere molto chiara e quindi vedremo se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Il nome di Le Normand potrebbe consentire al Napoli di fare un salto di qualità importante. Per il momento è una semplice ipotesi di calciomercato e solo nelle prossime settimane capiremo meglio quello che potrà succedere in questa possibile trattativa.

Mercato Napoli: Le Normand ritorna un obiettivo?

Le Normand è un giocatore da tempo nel mirino del Napoli e a questo punto non possiamo escludere che possa tornare un obiettivo concreto per i partenopei durante il calciomercato estivo.

Da parte dell’Atletico Madrid la massima disponibilità a cederlo. Ora la palla passa al Napoli e vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere l’affare oppure no.