Mazzarri torna in panchina: l’ex Napoli firma per un anno

Walter Mazzarri vuole tornare subito in panchina. Il suo contratto è già sul tavolo per la firma: intreccio decisivo per l’ex allenatore del Napoli

Un momento decisivo per rivedere protagonista l’ex Napoli Walter Mazzarri. Si è rimesso in gioco nella passata stagione alla guida degli azzurri grazie alla chiamata del presidente De Laurentiis. Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto e così le strade si sono subito separate. Da mesi è in attesa di una nuova destinazione: finalmente è arrivata la svolta decisiva per farlo tornare su una panchina entusiasmante.

Calciomercato, svolta per Mazzarri: l’annuncio

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione ufficiale: pochi minuti fa è arrivata la svolta come annunciato da Sky Sport. Tutto può girare positivamente per rivederlo subito in panchina: ecco la verità.

Come svelato da Sky Sport, Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina. Dopo l’addio al Napoli, è sempre stato vicino ad accettare la proposta. Ora è in trattativa con il club iraniano, l’Esteghlal, per firmare subito un contratto di un anno. L’obiettivo è quello di vincere il titolo del campionato iraniano: finalmente la trattativa è arrivata a buon punto. Nelle prossime ore ci sarà novità importanti per l’ex allenatore del Napoli.

La sua carriera ha avuto una brusca frenata negli anni scorsi, ma si vuole rimettere in gioco con maggiore continuità. L’esperienza al Napoli gli ha ridato così tanto entusiasmo: il possibile nuovo annuncio in vista del futuro. Si aspetta soltanto l’ufficialità per l’ex allenatore azzurro che è pronto a fare le valigie per partire alla volta dell’Iran. Ormai ci siamo per sognare in grande.