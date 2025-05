Napoli, Conte come Bielsa: giocherà dal primo minuto

Il Napoli dovrà subito collezionare altri punti per sognare lo Scudetto. Conte ha subito preso una nuova decisione: farà come Bielsa, l’annuncio dal primo minuto

Tutto può cambiare a Castel Volturno con la nuova decisione presa dall’allenatore del Napoli Antonio Conte. Dovrà affrontare subito la nuova emergenza a causa delle assenze di Neres, Buongiorno e Juan Jesus: scopriamo lo schieramento tattico che adotterà in vista dell’ostica trasferta di Lecce.

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Lecce. Una gara davvero emozionante per lo stesso Antonio Conte, leccese doc, che ha fatto il suo debutto proprio in maglia giallorossa. L’allenatore del Napoli ha saputo scegliere il miglior undici: ora ci sarà una nuova svolta a livello tattico per continuare a sognare lo Scudetto. Una mossa strategica per ingabbiare il Lecce per poi ripartire con i suoi uomini migliori: il Napoli non vuole buttare tutto all’aria proprio nel momento decisivo. Ecco la scelta come il Ct Bielsa, la decisione è già arrivata.

Napoli, la mossa decisiva di Conte: svolta tattica

Una stagione emozionante per la squadra azzurra. Il Napoli non ha mai mollato la presa facendosi trovare al momento giusto: ora Conte ha una nuova soluzione a causa degli infortuni di Buongiorno, Neres e Juan Jesus. Ha già deciso chi giocherà dal primo minuto, scopriamolo insieme.

Come svelato da Sky Sport, Conte è pronto a prendere una decisione come il Ct Bielsa. Un momento decisivo per difendere la prima posizione in classifica per sognare lo Scudetto. Olivera sarà così schierato al centro della difesa proprio come gioca in Nazionale uruguaiano con il Ct argentino.

Una svolta tattica decisiva per ambire a grandi palcoscenici: Rafa Marin dovrebbe partire dalla panchina. Come terzino sinistro agirà Leonardo Spinazzola, mentre Raspadori sarà regolarmente al fianco di Lukaku con lo spostamento di McTominay come ala sinistra. Un 4-4-2 a trazione offensiva per cercare subito di andare in vantaggio per mettere il primo sigillo per lo Scudetto. L’unico ballottaggio sarà quello tra Gilmour ed Anguissa: quest’ultimo prenderà parte alla trasferta di Lecce, ma potrebbe partire dalla panchina dopo la botta all’anca.

A causa delle numerose emergenze stagionali Conte è sempre stato lucido per prendere le migliori decisioni possibili. Spunta la nuova mossa tattica per mettere in difficoltà il Lecce, che è in piena lotta salvezza. Servono assolutamente i tre punti per mirare sempre più in alto: l’obiettivo iniziale era la qualificazione in Europa dopo il decimo posto, ma la stagione ha avuto risvolti super positivi.