Salta il rinnovo di Meret: il Napoli ha già bloccato il sostituto

Sembrava essere tutto pronto per la conferma di Alex Meret anche nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, quel rinnovo che è stato ufficiosamente annunciato a Pasqua non verrà mai firmato dal portiere del Napoli, che a quanto pare avrebbe mosso una richiesta in extremis che ha fatto storcere il naso ad Aurelio De Laurentiis. Nessun problema comunque: il club partenopeo non sembrerebbe intenzionato ad accontentare le richieste di Meret, che nella prossima stagione perderà il posto in favore di un estremo difensore che sarebbe anche già stato individuato da Giovanni Manna su richiesta di Antonio Conte.

Il Napoli è pronto a sostituire Alex Meret

Il Napoli ed Alex Meret erano destinati a continuare insieme, ma invece nella prossima stagione a difendere la porta azzurra ci sarà un altro portiere. Il tutto perché il friulano ha voluto cambiare parte degli accordi che erano stati raggiunti con De Laurentiis e Manna per il suo rinnovo di contratto.

Essendo la proprietà partenopea una di quelle che difficilmente si piegano alle richieste dei propri giocatori, il presidente del Napoli non ci ha messo niente ad avviare il casting per il nuovo portiere insieme ad Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. Nel corso di queste settimane la società campana ha valuto diversi profili, ma uno in particolare sembrerebbe mettere d’accordo tutti, sia da un punto di vista economico che tecnico.

Stando alle ultime notizie, infatti, semmai Alex Meret dovesse davvero andare via in estate, il Napoli sarebbe pronto a fare all-in sul portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, attivando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto del serbo per strapparlo alla formazione di Vanoli senza troppi problemi e/o complimenti. Sul 31 granata ci sarebbe però la concorrenza di club blasonati come il Manchester City, ma il Napoli è sicuro di vincere questa corsa grazie ad Antonio Conte, estimatore come pochi di Milinkovic Savic.

Salta il rinnovo di Meret: svelato il motivo

Alex Meret è già il passato, dato che il Napoli starebbe già cominciando a sondare la pista Vanja Milinkovic Savic per la prossima stagione. Ma cosa ha portato le parti a registrare questa rottura quando poco prima di Pasqua era stato (ufficiosamente) annunciato il rinnovo di contratto del portiere friulano?

Stando ai colleghi della RAI, infatti, nonostante fosse stata concordata la durata, un biennale, e la cifra fissa, 2,5 milioni di euro a stagione, Meret avrebbe chiesto un bonus integrativo non previsto dall’accordo originale. Un intoppo che avrebbe fatto slittare la firma del portiere con il Napoli, ma che a seconda dell’entourage del calciatore non dovrebbe compromettere più di tanto l’accordo, anche se la dirigenza partenopea si starebbe già cominciando a muovere di conseguenza.