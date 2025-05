Napoli: sostituto Conte, ADL ha già scelto

Settimana prossima è previsto un incontro tra il tecnico leccese e il presidente per fare il punto della situazione. E c’è già il favorito per la sostituzione

La priorità del Napoli è sicuramente quella di continuare con Conte. ADL ha sempre confermato la volontà di proseguire con il proprio tecnico. E la vittoria dello Scudetto potrebbe rappresentare la giusta svolta per rispettare l’accordo fino al 2027. Ma il leccese è davvero imprevedibile e per questo motivo ad oggi è molto difficile ad oggi fare delle previsioni. Bisognerà aspettare l’incontro e questo sarebbe in programma, secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni.

Un incontro che servirà a capire meglio se andare avanti insieme oppure no. In caso di separazione, secondo Galetti, ci sono tre nomi sul taccuino di ADL e uno sarebbe il principale indiziato. Naturalmente il Napoli vuole aspettare ancora un po’ di tempo e spera di convincere Conte a continuare con gli azzurri. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dopo l’incontro. La speranza è quella che si possa arrivare alla fumata bianca e festeggiare lo Scudetto con il sì del leccese.

Napoli: Conte verso l’addio, chi al suo posto

L’ipotesi di un addio di Conte non è da escludere. Il tecnico leccese ha sempre avuto le idee molto chiare sul suo futuro ed è così anche in questo caso. L’incontro anticipato con ADL a prossima settimana sembra rappresentare una sorta di congedo. Le richieste all’allenatore non mancano e quindi non è da escludere che possa comunicare la sua intenzione di lasciare magari con lo Scudetto e poi iniziare una nuova esperienza.

Separazione che porterà il Napoli a dover valutare con attenzione il sostituto. Già in passato sono stati commessi diversi errori e ADL non ha intenzione di ripeterli. Per questo motivo sono tre i nomi sul taccuino del presidente dei partenopei. Il sogno è quello di portare Italiano sulla panchina azzurra. È un profilo vagliato da tempo e già in passato ci sono stati dei contatti senza arrivare alla fumata bianca.

Resta da capire se il Bologna aprirà all’addio di Italiano. In caso contrario i profili sul taccuino di Manna sono quelli di Allegri e Fabregas. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo alla fine come si svilupperà la situazione e se Conte davvero dirà addio al Napoli.

Panchina Napoli: Italiano resta il favorito

In caso di addio di Conte al Napoli, il favorito numero uno per la panchina dei partenopei resta Italiano. È un profilo che interessa da tempo agli azzurri e una fumata bianca non è da escludere.

Naturalmente i nomi sul taccuino sono diversi e il Napoli non scioglierà i dubbi almeno fino all’incontro di Conte, previsto nei prossimi giorni.