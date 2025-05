Napoli: addio Meret, il nuovo portiere dalla Spagna

Il futuro dell’estremo difensore sembra essere sempre più lontano dalla maglia azzurra. E il sostituto potrebbe arrivare dal campionato iberico

Il Napoli e Meret sono sempre più lontani. I partenopei erano certi di arrivare al rinnovo, ma fino ad oggi non ci sono assolutamente novità. Mancano ormai meno di due mesi alla scadenza e, fino ad oggi, non c’è la fumata bianca. Anzi, secondo le informazioni di Rai Sport, le parti sembrano essere più lontane. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato, ci sarebbero stati dei piccoli imprevisti e questo rende molto difficile la fumata bianca. Una situazione non facile e che potrebbe costringere Manna a valutare con attenzione profili per la sostituzione.

Il nome in cima alla lista è quello di Milinkovic-Savic. Ma non è da escludere che l’arrivo del serbo possa a prescindere da Meret. Per questo motivo il Napoli potrebbe andare anche con un forza un altro portiere nella prossima sessione di calciomercato per sostituire il friulano. E dalla Spagna c’è una possibilità da seguire con attenzione. I media iberici confermano che la sua partenza è certa e Manna è pronto a farci un tentativo.

Calciomercato Napoli: Meret verso l’addio, chi arriva al suo posto

La priorità del Napoli è sicuramente quella di rinnovare con Meret. Ma se la firma non dovesse arrivare, allora i partenopei potrebbero andare su un altro nome. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà in futuro.

Secondo le ultime informazioni di todofichajes.net, il Real Madrid potrebbe privarsi di Lunin nel prossimo calciomercato visto il contratto in scadenza nel 2026. I Blancos non hanno alcuna intenzione di perderlo a zero e per questo motivo e il Napoli potrebbe decidere di sondare il terreno per regalarsi l’ucraino in caso di mancato rinnovo di Meret. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi.

La volontà del Napoli è quella di rinnovare con Meret. Ma per il momento la strada è ancora molto lunga e quindi il nome di Lunin potrebbe balzare in pole position nel prossimo calciomercato viste comunque la necessità di andare a prendere un calciatore di assoluto livello in quel ruolo.

Mercato Napoli: Lunin al posto di Meret?

Il nome di Lunin potrebbe balzare in pole position per il Napoli nel prossimo calciomercato soprattutto senza il tanto atteso rinnovo di Meret. La trattativa ora va avanti e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà il tutto.

Di certo per il momento la priorità del Napoli è quella dello Scudetto. Una volta terminata questa avventura, si discuterà del rinnovo di Meret e, in caso di fumata nera, Lunin potrebbe diventare l’obiettivo numero uno dei partenopei.