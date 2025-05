Napoli: affare alla McTominay, contatti con l’agente

Il direttore sportivo Manna ha confermato che la Premier potrebbe riservare delle sorprese importanti e ci potrebbe essere una nuova idea

Il Napoli si gode McTominay e spera di piazzare un altro colpo simile nel prossimo futuro. In un intervento Manna ha confermato che la Premier può regalare sempre delle occasioni importanti e per questo motivo si guarda con attenzione anche in ottica del calciomercato estivo. I partenopei potrebbero decidere di chiudere una operazione di livello per dare a Conte un giocatore comunque importante.

Il calciatore da tempo non rientra più nei piani del proprio club e il Napoli un pensierino nel prossimo calciomercato potrebbe farlo. Ci sono dei contatti con l’agente per un altro tesserato e non è da escludere che si possa parlare anche dell’assistito. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. La priorità ad oggi è sicuramente lo Scudetto e subito dopo si entrerà nel vivo con i colpi da chiudere per rendere la squadra ancora più forte in ottica di agosto.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli

L’operazione McTominay è stata importante fondamentale per due motivi. Il principale è che ha permesso al Napoli di poter disporre di un calciatore di assoluto livello. Ma anche il fatto che i partenopei si sono confermati una squadra in grado di poter rigenerare giocatori in grossa difficoltà. E per questo motivo non è da escludere che in futuro Manna possa decidere di mettere in campo una seconda operazione simile.

Secondo le informazioni di Area Napoli, i partenopei hanno messo nel mirino Mittelstadt e ci sarebbero stati già dei contatti con l’agente. Procuratore che tra i suoi assistiti ha anche Timo Werner. L’attaccante è in uscita dal Tottenham e piace assolutamente da tempo a Manna. Non è da escludere che in un prossimo futuro si possa iniziare a parlare anche di lui in ottica calciomercato estivo considerata la volontà del tedesco di rilanciarsi.

Werner non è un nome nuovo per il Napoli. Il suo profilo è stato già valutato in passato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora Manna starebbe trattando con il suo agente per un altro giocatore e non è da escludere che il tedesco possa essere proposto per rinforzare l’attacco nel prossimo calciomercato.

Mercato Napoli: Werner ritorna un obiettivo?

Werner è un nome che a Manna piace tanto e Conte conosce molto bene. La sua duttilità consentirebbe al Napoli di avere una sorta di Raspadori con caratteristiche differenti.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché le priorità sono diverse. Poi al fine del campionato vedremo se Werner potrà diventare un obiettivo principale di calciomercato del Napoli.