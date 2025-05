Buongiorno KO, novità sul recupero: annuncio del fisioterapista

In casa Napoli arrivano importanti aggiornamenti circa le condizioni di Alessandro Buongiorno dopo l’infortunio patito contro il Torino. Ecco le parole del fisioterapista sui tempi di recupero di cui ha bisogno.

C’è apprensione in casa Napoli in maniera del tutto inevitabile, dal momento che l’infermeria piena è stato un tema praticamente per tutto il girone di ritorno e non sembra concedere tregua in questo finale di stagione. E’ finita, di fatto, la stagione per Juan Jesus, mentre c’è curiosità di capire quando si rimetterà in sesto David Neres. Contro il Torino, però, anche Alessandro Buongiorno si è aggiunto alla lista degli infortunati e c’è apprensione, dal momento che in difesa c’è una autentica emergenza con la quale fare i conti.

Allo stato attuale delle cose, dopo l’ennesimo problema muscolare per l’ex centrale del Torino, c’è il concreto rischio di ritrovarsi con i soli Rrahmani e Rafa Marin per le ultime quattro partite di campionato. Con la possibilità di adattare anche Mathias Olivera, che però con la maglia del Napoli non ha mai ricoperto il ruolo di difensore centrale. In tal senso, proprio a proposito delle condizioni di Alessandro Buongiorno arrivano degli importanti aggiornamenti, con il fisioterapista che fa il punto della situazione a riguardo.

Infortunio Buongiorno, le ultime notizie sui tempi di recupero

Si tratta di un calciatore fondamentale a cui troppo spesso il Napoli si è visto costretto a rinunciare. Per fortuna senza risentirne in termini di successi e di classifica. Adesso, però, con i punti che hanno un peso specifico enorme e con quattro giornate per difendere il margine di 3 punti di vantaggio sull’Inter, serve lavorare sui dettagli. In una intervista a Radio Marte l’ex preparatore del Napoli, Giovanni D’Avino, si è detto molto pessimista su un suo recupero in vista dell’ultima partita contro il Cagliari.

Dal suo punto di vista, infatti, il muscolo dell’adduttore è molto sollecitato e per questo motivo non è assolutamente scontato che possa farcela a recuperare. C’è, infatti, il concreto rischio di una ricaduta e per questo bisognerà valutare attentamente la possibilità di rimetterlo subito in campo per la partita contro il Cagliari che chiuderà questa stagione del Napoli. Soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che è lo stesso muscolo, seppur in una zona diversa, per il quale ha patito una tendinopatia.

Insomma, c’è il concreto rischio per il Napoli di dover ancora una volta stringere i denti, affrontando le ultime quattro partite stagionali con solo due difensori centrali di ruolo a disposizione. Chissà che Conte non possa ancora una volta tirare fuori il coniglio dal cilindro.